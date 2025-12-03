Falscher Bankmitarbeiter zockte Tiroler (58) ab

Rund vier Stunden unter Druck gesetzt

„Den Tätern gelang es, den 58-Jährigen in mehreren Telefonaten, mit ständigen Unterbrechungen und in einem Zeitraum von rund vier Stunden so unter Druck zu setzen, dass er ihre Anweisungen befolgte“, heißt es seitens der Polizei. Im Glauben, er würde durch wiederholt von ihm durchgeführte Bestätigungen an seinem Handy Abbuchungen „blockieren“, unterstützte er tatsächlich ungewollt Geldtransaktionen auf fremde Konten. Ihm entstand dadurch ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.