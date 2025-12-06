Dieses mutige Mädchen ist jetzt eine Heldin

Heute schreiben wir den 12. Tag, sind also mittendrin. Die aktuellen Geschehnisse liefern den schrecklichen Beweis, dass Bewusstseinsbildung dringend nötig ist. Die brutale Attacke eines Vaters auf seine 15-jährige Tochter, der Mord an der Grazer Influencerin, zuletzt auch eine gewalttätige Frau, die mit dem Messer auf ihren Ex-Partner losgegangen ist. Und stille Gewalt in vielen Familien, von der niemals in den Medien zu lesen sein wird.