Notsignal von Sechsjähriger: Mann muss vor Gericht

Gegen Willen ins Auto gezwungen

Laut Strafantrag soll der Mann seine Partnerin und die beiden Kinder – eine Sechsjährige und ein Säugling – am vergangenen Wochenende gegen ihren Willen in sein Auto gezwungen und die Frau dabei mit einem Messer bedroht haben. Rund eine Stunde soll er die drei quer durch Wien gefahren haben.