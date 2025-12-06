Wie feiern Sie den Nikolaustag?

Eine Umfrage ergab, dass 61 Prozent der teilnehmenden Wienerinnen und Wiener planen, den Nikolaustag im Familien- und Freundeskreis zu feiern. Für knapp die Hälfte gehören das Befüllen von Sackerln oder Stiefeln und ein gemeinsames Essen zur Tradition. Für viele ist auch das gemeinsame Backen von Keksen Teil des Brauchtums. Bei etwa 17 Prozent der Befragten stattet der Nikolaus einen Hausbesuch ab.