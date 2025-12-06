Wie feiern Sie den Nikolaustag?

Vorteilswelt
06.12.2025 06:00
Häufig wird der Nikolaus am 6. Dezember vom Krampus begleitet.
Am 6. Dezember belohnt der Nikolo wieder wie jedes Jahr die braven Kinder mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken. Wie genau der Tag gefeiert wird, ist aber von Familie zu Familie unterschiedlich. Welche Traditionen gehören für Sie zum Nikolaustag? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!

Eine Umfrage ergab, dass 61 Prozent der teilnehmenden Wienerinnen und Wiener planen, den Nikolaustag im Familien- und Freundeskreis zu feiern. Für knapp die Hälfte gehören das Befüllen von Sackerln oder Stiefeln und ein gemeinsames Essen zur Tradition. Für viele ist auch das gemeinsame Backen von Keksen Teil des Brauchtums. Bei etwa 17 Prozent der Befragten stattet der Nikolaus einen Hausbesuch ab.

Welche Traditionen werden in Ihrer Familie gelebt? Wie sieht bei Ihnen die übliche Auswahl der Geschenke aus? Welche Besonderheiten sind Ihnen an diesem Tag besonders wichtig? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

