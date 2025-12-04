Vorteilswelt
Im Stiegenhaus

Stefi P. getötet: Polizei sucht unbekannten Zeugen

Steiermark
04.12.2025 14:36
Die Polizei hat Hinweise zu einem bislang unbekannten Zeugen erhalten, der nicht mit der Tat in ...
Die Polizei hat Hinweise zu einem bislang unbekannten Zeugen erhalten, der nicht mit der Tat in Verbindung stehen soll, aber ein wichtiger Hinweisgeber sein könnte.(Bild: www.instagram.com/badgalfani, Christian Jauschowetz, Krone KREATIV)

Im Fall um die ermordete Grazerin Stefi P. wurde am Morgen der Tat von Zeugen ein unbekannter Mann im Stiegenhaus bzw. im Umfeld ihrer Wohnung wahrgenommen, wie die Polizei berichtet. Der Mann wird zwar nicht verdächtigt, mit der Tat in Verbindung zu stehen, könnte aber ein wichtiger Zeuge sein. Indes werden weitere erschütternde Fakten zu dem Fall bekannt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand steht der gesuchte Mann nicht mit der Tat in Verbindung, wie die steirische Polizei ausdrücklich betont. Er könnte jedoch für die Ermittler eine wertvolle Auskunftsperson darstellen und möglicherweise Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben.

Die Polizei ersucht nun diesen Unbekannten, sich dringend mit den steirischen Ermittlern unter 059133/60 3333 in Verbindung zu setzen. Hinweise zur Identität der Person werden ebenfalls entgegengenommen.

Patrick M. fuhr nach der Tat mit der in einen Trolley verpackten Leiche der Frau nach Slowenien.
Patrick M. fuhr nach der Tat mit der in einen Trolley verpackten Leiche der Frau nach Slowenien.(Bild: Martina Prewein)

Neue Details: Leiche in Koffer verpackt
Laufend werden noch mehr erschütternde Details zu dem gewaltsamen Tod der bekannten Grazer Influencerin Stefanie P. bekannt. So soll ihr mutmaßlicher Mörder – Patrick M., der Ex-Freund des Opfers – mittlerweile gestanden haben, dass er den Trolley, in den er die Leiche der 32-Jährigen verpackt hatte, wiederholt aus Laub-Verstecken in slowenischen Wäldern geholt – und an immer neue Orte verbracht hätte. Zwei lange Tage hindurch. Zuletzt vergrub er den Koffer in der Nähe eines Friedhofs – wo einst sein Vater bestattet worden war.

Die 31-jährige Grazerin wurde in ihrer Wohnung getötet.
Auch Auto untersucht
Obduktion bestätigt: Stefanie P. wurde erwürgt
03.12.2025
Expertin klärt auf
Fall Stefi P.: „Es gibt keinen Mord aus Liebe“
02.12.2025
Psychiaterin erklärt
Mordfall Stefanie P.: Wenn „Liebe“ Besitz bedeutet
02.12.2025

Seit Mittwoch liegt das Obduktionsergebnis zu dem Fall vor – die Steirerin wurde erwürgt. Dennoch behauptet der Tatverdächtige, dass er „Stefi nicht umbringen wollte“, und ihre letalen Verletzungen die Folge eines „Unfalls“ sein würden.

