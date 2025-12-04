Stefi P. getötet: Polizei sucht unbekannten Zeugen

Neue Details: Leiche in Koffer verpackt

Laufend werden noch mehr erschütternde Details zu dem gewaltsamen Tod der bekannten Grazer Influencerin Stefanie P. bekannt. So soll ihr mutmaßlicher Mörder – Patrick M., der Ex-Freund des Opfers – mittlerweile gestanden haben, dass er den Trolley, in den er die Leiche der 32-Jährigen verpackt hatte, wiederholt aus Laub-Verstecken in slowenischen Wäldern geholt – und an immer neue Orte verbracht hätte. Zwei lange Tage hindurch. Zuletzt vergrub er den Koffer in der Nähe eines Friedhofs – wo einst sein Vater bestattet worden war.