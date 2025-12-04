Stefi P. getötet: Polizei sucht unbekannten Zeugen

Im Fall um die ermordete Grazerin Stefi P. wurde am Morgen der Tat von Zeugen ein unbekannter Mann im Stiegenhaus bzw. im Umfeld ihrer Wohnung wahrgenommen, wie die Polizei berichtet. Der Mann wird zwar nicht verdächtigt, mit der Tat in Verbindung zu stehen, könnte aber ein wichtiger Zeuge sein. Indes werden weitere erschütternde Fakten zu dem Fall bekannt.
Nach bisherigem Ermittlungsstand steht der gesuchte Mann nicht mit der Tat in Verbindung, wie die steirische Polizei ausdrücklich betont. Er könnte jedoch für die Ermittler eine wertvolle Auskunftsperson darstellen und möglicherweise Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben.
Die Polizei ersucht nun diesen Unbekannten, sich dringend mit den steirischen Ermittlern unter 059133/60 3333 in Verbindung zu setzen. Hinweise zur Identität der Person werden ebenfalls entgegengenommen.
Neue Details: Leiche in Koffer verpackt
Laufend werden noch mehr erschütternde Details zu dem gewaltsamen Tod der bekannten Grazer Influencerin Stefanie P. bekannt. So soll ihr mutmaßlicher Mörder – Patrick M., der Ex-Freund des Opfers – mittlerweile gestanden haben, dass er den Trolley, in den er die Leiche der 32-Jährigen verpackt hatte, wiederholt aus Laub-Verstecken in slowenischen Wäldern geholt – und an immer neue Orte verbracht hätte. Zwei lange Tage hindurch. Zuletzt vergrub er den Koffer in der Nähe eines Friedhofs – wo einst sein Vater bestattet worden war.
Seit Mittwoch liegt das Obduktionsergebnis zu dem Fall vor – die Steirerin wurde erwürgt. Dennoch behauptet der Tatverdächtige, dass er „Stefi nicht umbringen wollte“, und ihre letalen Verletzungen die Folge eines „Unfalls“ sein würden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.