Hurra, wir sind jetzt Chancenbonus!

Nun stehen wir Lehrer nicht gerade im Ruf, unkritisch gegenüber neuen Projekten des Bildungsministeriums zu sein. Zum Beispiel dachten wir uns: Das hatten wir doch erst mit dem Projekt 100 Schulen, 1000 Chancen! Aber wir haben auch Ideen, wie wir mehr Ressourcen am besten einsetzen könnten: Weniger Schüler mit zwei Lehrern wäre sinnvoller, als zusätzlich Geld auszuschütten. Wir brauchen Sozialarbeiter, aber auch ausgebildete Sport- oder Musiklehrer für den Nachmittag. Warum nicht regelmäßig Outdoortage samt Trainern damit finanzieren? Wir hatten noch viel mehr Ideen, wie man den Chancenbonus nützen könnte.