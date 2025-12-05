Vorteilswelt
Derzeit in Testphase

China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung

Ausland
05.12.2025 08:03

Auf den Straßen von Hangzhou, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Zhejiang, ist seit Anfang Dezember ein „RoboCop“ im Einsatz. Der Roboter-Polizist namens „Hangxing No. 1“ regelt den Verkehr und ahndet Verstöße, wie etwa das Fahren mit Motorrädern ohne Sturzhelm.

Der unter der Leitung der Verkehrspolizei von Hangzhou (TPTU) entwickelte KI-Verkehrsmanagement-Roboter feierte am Dienstag sein Debüt auf den Straßen der Millionenstadt im Osten von China.

Der „RoboCop“ ist mit hochauflösenden Kameras und Sensoren ausgestattet, die gängige Verkehrsverstöße in Echtzeit erfassen. Er ist in der Lage, etwa Fußgänger, die vorbeikommen, über ein intelligentes Sprachsystem daran erinnern, Ampeln zu beachten und sich an die Verkehrsregeln zu halten.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

„Ich hatte die Linie gerade einmal um weniger als einen halben Meter überschritten, als er mich warnte. Er hat sofort reagiert”, berichtet ein Fußgänger. „Wenn man ihn sieht, hält man unbewusst an der Wartelinie an. Ich finde ihn ziemlich nützlich. Er kann Polizeikosten einsparen. Ich glaube, dass er in Zukunft ein Trend sein wird“, sagte ein Motorradfahrer (siehe Video oben). 

Roboter ist mit Ampeln synchronisiert
„Hangxing No. 1“ kann aber nicht nur Verkehrsverstöße erkennen, sondern sich auch mit den Ampeln synchronisieren, um echte Polizisten bei der Verkehrsführung und Aufrechterhaltung der Ordnung zu unterstützen. Dank seiner flexiblen Mobilität könne der Polizei-Roboter schnell an verschiedenen Kreuzungen eingesetzt werden, heißt es seitens der TPTU.

Derzeit befindet sich der Verkehrsmanagement-Roboter in der Pilotphase. In Zukunft soll er mit einem umfangreichen Sprachmodell ausgestattet werden, um praktische Dienste wie Sprachinteraktion anzubieten.

