Von Null auf Olympia in nur drei Wochen

Leichtathlet Leo Sares gab zuletzt ein beeindruckendes Debüt als Bob-Anschieber. Jetzt visiert der 21-jährige Sprinter die Sommer- und Winterspiele an. „Bob macht mir sehr viel Spaß und ist auch ein großartiges Training fürs Laufen“, so das Allround-Talent.
Vor drei Wochen saß der Himberger Leo Sares zum ersten Mal in Igls in einem Rennbob – und jetzt ist der 21-Jährige bereits auf dem besten Weg zu den kommenden Olympischen Spielen in Cortina!
