Bob-Anschieber Sares

Von Null auf Olympia in nur drei Wochen

Sport
06.12.2025 06:30
Leo Sares visiert Olympia an
Leo Sares visiert Olympia an(Bild: AP/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved)

Leichtathlet Leo Sares gab zuletzt ein beeindruckendes Debüt als Bob-Anschieber. Jetzt visiert der 21-jährige Sprinter die Sommer- und Winterspiele an. „Bob macht mir sehr viel Spaß und ist auch ein großartiges Training fürs Laufen“, so das Allround-Talent.

Vor drei Wochen saß der Himberger Leo Sares zum ersten Mal in Igls in einem Rennbob – und jetzt ist der 21-Jährige bereits auf dem besten Weg zu den kommenden Olympischen Spielen in Cortina!

