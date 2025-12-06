WM-Gegner des ÖFB-Teams: Lob und eine Kampfansage

Argentinien lobt ÖFB-Team

Gruppenfavorit Argentinien hingegen weiß um die eigene Stärke, will aber keinen Gegner unterschätzen, wie Teamchef Lionel Scaloni betont: „Ich kenne den Trainer von Algerien, Vladimir Petkovic. Er war mein Trainer bei Lazio und ist ein großartiger Trainer. Algerien ist eine großartige Mannschaft mit guten Spielern und einem beachtlichen Nachwuchs. Österreich hat eine großartige Qualifikation gespielt und ist ebenfalls ein schwieriger Gegner. Am wenigsten bekannt ist Jordanien, aber wir nehmen nichts als selbstverständlich hin. Wenn sie es geschafft haben, dann aus gutem Grund.“