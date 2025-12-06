Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wer setzt sich durch?

WM-Gegner des ÖFB-Teams: Lob und eine Kampfansage

Fußball International
06.12.2025 06:02
Die Gruppengegner des ÖFB-Teams machen schon erste Ansagen.
Die Gruppengegner des ÖFB-Teams machen schon erste Ansagen.(Bild: AP/Alex Brandon)

Auch Österreichs Gruppengegner melden sich nach der WM-Auslosung zu Wort. Während Argentinien-Teamchef Lionel Scaloni ein Lob an die ÖFB-Elf verteilt, gibt es aus Algerien gleich eine Kampfansage! In Jordanien wiederum hat man wohl nur Augen für den Titelverteidiger. 

0 Kommentare

„Es gibt mit Argentinien einen klaren Favoriten, wir sollten mit Österreich um den zweiten Platz kämpfen“, zeigt sich Algerien-Teamchef Vladimir Petkovic schon kampflustig. Wenngleich er auch vor Neuling Jordanien warnt, das „auch keine schlechte Mannschaft“ sei.

Der Hauptfokus liegt für den 62-Jährigen und sein Team aber auf dem ÖFB-Team: „Österreich ist eine erfahrene Mannschaft, die schon zwei, drei Jahre zusammenspielt, einen guten Rhythmus und die Red-Bull-Schule hat. Da muss man auf alles vorbereitet sein.“

Argentinien lobt ÖFB-Team
Gruppenfavorit Argentinien hingegen weiß um die eigene Stärke, will aber keinen Gegner unterschätzen, wie Teamchef Lionel Scaloni betont: „Ich kenne den Trainer von Algerien, Vladimir Petkovic. Er war mein Trainer bei Lazio und ist ein großartiger Trainer. Algerien ist eine großartige Mannschaft mit guten Spielern und einem beachtlichen Nachwuchs. Österreich hat eine großartige Qualifikation gespielt und ist ebenfalls ein schwieriger Gegner. Am wenigsten bekannt ist Jordanien, aber wir nehmen nichts als selbstverständlich hin. Wenn sie es geschafft haben, dann aus gutem Grund.“ 

Lesen Sie auch:
Was ist für Jordanien-Star Mousa Al Tamari (ganz rechts) und seine Mannen bei der WM drinnen?
WM-Gegner aus Topf 4
Jordanien: Tapfer wie Indiana Jones
05.12.2025
WM-Gegner aus Topf 3
Algerien: „Ihr habt das Volk schon stolz gemacht!“
05.12.2025
WM-Gegner aus Topf 1
Argentinien: Himmelblauer Traum im Zeichen Messis
05.12.2025
In WM-Gruppe J
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
05.12.2025

Jamal Sellami, Teamchef von Underdog Jordanien, hingegen hat Österreich und auch Algerien noch nicht so am Schirm, wie seine erste Reaktion vermuten lässt. „Die Gruppe ist stark, aber ich glaube, dass wir unsere Chancen haben. Gegen Argentinien und einen Spieler wie Messi anzutreten, ist etwas Außergewöhnliches, aber im Fußball gibt es immer Überraschungen. Bei der letzten Weltmeisterschaft hat Saudi-Arabien schließlich Argentinien geschlagen.“ 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichArgentinienAlgerienJordanienFavoriten
ÖFB
Schule
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
127.615 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
125.234 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Kärnten
Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor
123.164 mal gelesen
Der Bau der Apartmentanlage ist rechtswidrig erfolgt – er soll abgerissen werden.
Mehr Fußball International
„Krone“-Stopplicht
WM: Das Geschäft des Lebens hat längst begonnen
Wer setzt sich durch?
WM-Gegner des ÖFB-Teams: Lob und eine Kampfansage
ÖFB kennt Gruppe
Von Maradona zur „Schande“: Bilanz gegen WM-Gegner
Aufatmen nach Zittern
Legende Prohaska über WM-Gruppe: „Chance ist groß“
Bundesliga im Ticker
RB Leipzig gegen Frankfurt – ab 18.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf