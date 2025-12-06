Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Fin und Frosty sind menschen- und hundefreundlich. Die beiden Rüden sind gemütlich und zeigen ein ruhiges Wesen. Trotzdem spielen sie gerne und toben über die Wiesen. Für die zwei Huskys wird ein Zuhause am Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Basti (neun Jahre) und Lydia (elf Jahre) sind menschenfreundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Für das unzertrennliche Duo wird ein ruhiger Lebensplatz bei geduldigen Hundehaltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cupko (zwei Jahre) ist menschenfreundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Aufgrund seiner Hepatozoon-Positivität benötigt er durchgehend Zeckenschutz. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Piri (zehn Jahre) zeigt sich nach einer kurzen Kennenlernphase freundlich und anhänglich. Die liebe Hündin wünscht sich ein ruhiges Für-immer-Zuhause bei einfühlsamen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anka (acht Jahre) hat bisher nicht viel kennengelernt. Die Hündin ist freundlich zu Menschen, reagiert bei Hundebegegnungen jedoch gestresst. Für die Fellnase wird ein Zuhause bei geduldigen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Für Benno (fünf Monate) werden erfahrene Hundehalter gesucht, die ihm ein liebevolles Für-immer-Zuhause abseits der Stadt schenken und ihn als vollwertiges Familienmitglied annehmen. Wer den lieben Wirbelwind kennnenlernen möchte, ruft 0664/313 03 03.
Sokka und Katara (zwei Jahre) sind liebe, zutrauliche und verschmuste Scottish Fold. Aufgrund der rassetypischen genetischen Besonderheit, die zu Gelenkproblemen führen kann, benötigen sie eine schonende Haltung und regelmäßige tierärztliche Betreuung. Gesucht wird ein gemeinsames Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Milo (vier Jahre) hat bisher wenig erleben dürfen. Der lebhafte Rüde lässt sich gut über Leckerlis motivieren und lernt mit großer Begeisterung. Gesucht werden Menschen, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Floh (fünf Jahre) ist ein freundlicher, anfangs jedoch vorsichtiger Rüde, der mit etwas Ruhe sein großes Herz zeigt. Der sanfte Riese liebt Spaziergänge und Kopfarbeit. Standhafte, erfahrene Halter melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Neo (vier Jahre) ist ein fröhlicher und gut verträglicher Rüde. Der Vierbeiner genießt ausgedehnte Spaziergänge und liebt alles, was mit Wasser zu tun hat. Gesucht wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause bei aktiven, erfahrenen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Spezi (zehn Jahre) ist ein liebenswerter Hund mit Charme und Eigensinn. Zu Beginn zeigt er sich etwas zurückhaltend, fasst aber nach etwas Zeit Vertrauen. Er begeistert sich für Leckerlis und geistige Beschäftigung. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Tommy und Annika (zwei Jahre) wurden herzlos in einer Kiste abgestellt und ihrem Schicksal überlassen. Das Kaninchenduo ist nun gemeinsamen auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Archi (achteinhalb Jahre) ist zwar ein Schmuser, benötigt allerdings anfangs eine gewisse Zeit und Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen und sich berühren zu lassen. Er kennt die Grundkommandos, geht brav an der Leine und fährt gerne im Auto mit. Trotz unauffälligem Röntgen ist sein Gangbild nicht perfekt, weshalb er Schmerzmittel bekommt. Aufgrund des Verdachts auf DCM erhält er Herzmedikamente. Ein Lebensplatz am ruhigen Stadtrand oder Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Benji (fünf Jahre) sucht seinen Fels in der Brandung. Er ist noch sehr unsicher und braucht daher Menschen, die seine Körpersprache lesen können und akzeptieren, dass er kein kuschel bedürftiger Hund ist. Ein Zuhause abseits der Stadt wird für ihn gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sunny (zwölf Jahre) hat keine Zähne mehr und möchte altersbedingt seine Ruhe haben. Der betagte, liebe Vierbeiner hat leichte Schmerzen am Rücken und bekommt hierfür Schmerzmittel sowie Leber-Medikamente. Ansonsten ist er noch recht fit und düst gerne im Freien herum. Mit ruhigen Hunden, die nicht aufdringlich sind, ist Sunny gut verträglich. Alleine bleiben mag er nicht, da er die Anwesenheit seines Besitzers rund um die Uhr gewohnt ist. Er braucht einen Einzelplatz am Stadtrand oder Land bei Menschen, die in einem kinderlosen Haushalt leben und viel Zeit für ihn haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Herzlos ausgesetzt! Pezzi und Pauli (vier Monate) wurden in einem Wald gefunden. Die zwei kleinen Racker warten auf Menschen, die ihnen ein liebevolles Zuhause sowie ein erfülltes, abenteuerreiches Leben schenken möchten. Interessenten melden sich bitte unter 0664/416 36 33.
Alex (zwei Jahre) muss schweren Herzens abgegeben werden, da er von den bereits im Haushalt lebenden Katzen nicht akzeptiert wird. Der liebe, verschmuste Kater sucht ein kuscheliges Für-immer-Zuhause. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0677/634 015 02.
NOTFALL! Tragische Umstände – sein Herrchen ist verstorben, sein Frauchen schwer krank – sind Grund dafür, dass Rottweiler Ferdl (vier Jahre) vergeben werden muss. Der brave, jedoch ungestüme Rüde braucht erfahrene Rasse-Kenner, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0650/540 54 40.
Mark (eineinhalb Jahre) wurde ausgesetzt und wartet nun bei der Tullner Pfotenhilfe auf ein liebevolles Zuhause. Wer den verschmusten, bellfreudigen Dackel-Mischling kennenlernen möchte, meldet sich bitte unter 0699/11 28 73 94.
Entzückende Welpen (neun Wochen) warten darauf, endlich die Welt zu entdecken. Die aufgeweckte Rasselbande zeigt sich verspielt, neugierig und voller Lebensfreude. Verantwortungsvolle Hundehalter melden sich unter hunde@tierheim-krems.at
Benni und Bella (vier Jahre) haben in ländlicher Umgebung gelebt. Vermutlich wurden sie jedoch nie spazieren geführt, denn vor allem Bella zeigt sich an der Leine sehr ängstlich. Für das liebe, anfangs zurückhaltende Pärchen wird ein ruhiges Zuhause mit ausbruchsicherem Garten am Land gesucht, damit sich Bella künftig auch ohne Panik im Freien bewegen kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Freundlich, anhänglich und erkundungsfreudig, das ist Jakobini (zehn Jahre). Allerdings braucht der Hunde-Opi anfangs etwas Zeit, um fremden Menschen zu vertrauen. Wer möchte den lieben Rüden kennenlernen? Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Für Bruno & Milkshake (zwei Jahre) wird ein kinderloser, gemeinsamer Lebensplatz am Land gesucht. Die zwei schüchternen Spürnasen haben bisher wenig kennengelernt – Einfühlungsvermögen und Geduld sind gefragt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mulan, Tiana und Ariel (11 Monate) wurden herzlos in einer Plastikbox ausgesetzt – dennoch sind sie unglaublich sanft und vertrauensvoll. Die drei sind ein harmonisches, eng verbundenes Trio, das sich gegenseitig Sicherheit gibt. Daher wird ein gemeinsames, kuscheliges Für-immer-Zuhause gesucht. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Fanta (drei Jahre) ist freundlich, anfangs jedoch schüchtern. Der aufgeweckte Rüde lernt rasch, liebt Futter – und braucht jemanden, der ihm in neuen Situationen Ruhe und Sicherheit vermittelt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Mango (sieben Jahre) ist eine vorsichtige Hündin. Wer sie nicht drängt, gewinnt ihr Herz und entdeckt eine treue, verschmuste Begleiterin. Schnelle Reize machen ihr Angst, weshalb sie ein ruhiges, kinderloses Zuhause bei geduldigen Menschen sucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Tosa-Hündin Nala (eineinhalb Jahre) ist menschenfreundlich und kann auch zu Teenagern vergeben werden. Mit gleich großen Hunden ist sie gut verträglich, für kleine Artgenossen ist sie zu wild. Nala kennt die Grundkommandos, fährt brav im Auto sowie in den Öffis mit und hat mit einer Katze unter einem Dach gelebt. Im Freien zeigt sie Jagdtrieb, Leinenführigkeit und zeitweiliges alleine bleiben muss noch geübt werden. Ein Zuhause am Stadtrand oder Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74
Obwohl Audrey (zweieinhalb) nur drei Beine hat, zeigt sie viel Lebensfreude. Allerdings hat sie bisher wenig kennengelernt, weshalb sie Zeit braucht, um bei Menschen Vertrauen aufzubauen. Das Brustgeschirr kennt sie mittlerweile, an der Leine verhält sie sich noch sehr unsicher. Für die liebe Hündin wird ein ebenerdiges, kinderloses Zuhause mit Garten am Land gesucht. Ideal wäre ein Zweithund an ihrer Seite, an dem sie sich orientieren kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74
Eine schüchterne Hündin, die sich kinder- und hundefreundlich sowie leinenführig zeigt, das ist Luna (viereinhalb Jahre). Zeitweiliges Alleine bleiben fällt ihr jedoch schwer. Für die kuschelbedürftige Spürnase wird ein Lebensplatz am Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74
Lilly (vier Jahre) ist eine freundliche, kluge Hündin mit großem Potenzial. Sie ist lernwillig, aber noch etwas unsicher. Für die aufgeweckte Hündin werden rasseerfahrene Hundehalter gesucht, die ihr mit Ruhe und Geduld Sicherheit schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Der aktive Rüde Pommes (fünf Jahre) liebt seine Menschen über alles. Er kennt die Grundkommandos und läuft brav an der Leine. Gesucht wird ein kinderloses Zuhause bei erfahrenen Haltern, die ihn fördern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Luzia (ein Jahr) wurde frei laufend gefunden. Die Kaninchendame zeigt sich seit ihrer Ankunft im TierQuarTier Wien zutraulich und friedlich. Nun ist sie auf der Suche nach einem Neuanfang. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Mit Artgenossen kommt Teddy (neun Jahre) gut aus. Allerdings überfordert es ihn, mit zwei Personen im selben Haushalt zu leben. Der anhängliche Vierbeiner wartet sehnsüchtig auf ein Zuhause bei einer alleinstehenden Hundehalterin, die am Land lebt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anfangs ist Charly (zwölf Jahre) etwas skeptisch und nähert sich Fremden vorsichtig. Für den spazierfreudigen Rüden, dem kurze Kuscheleinheiten reichen, wird ein Zuhause am Land mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lari (acht Jahre) wartet auf Hundehalter, die ihm Zeit zur Eingewöhnung geben. Der entzückende Mischling ist blind und bewegt sich daher vorsichtig. Ein barrierefreier, ruhiger Platz mit Garten wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Pflaumi (ein Jahr) wurde in einem Karton herzlos im Stiegenhaus zurückgelassen. Das liebe Meerschweinchen wartet geduldig im TierQuarTier auf ein artgerechtes Zuhause bei einer Meerschweinchenfamilie. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
D er freundliche Cowboy (drei Jahre) ist ein aktiver Rüde, der in ungewohnten Situationen jedoch unsicher reagieren kann. Der Vierbeiner wünscht sich erfahrene Menschen mit ruhiger und konsequenter Führung. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Flecki (elf Jahre) ist ein ruhiger, lieber Mischling, der gemütliche Spaziergänge und Nähe genießt. Er leidet altersbedingt an einer Sehschwäche. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Diese entzückenden Welpen (sechs Monate) warten in der Tierpension Schandl auf liebevolle Lebensplätze bei verantwortungsvollen Haltern. Wer die aufgeweckte Rasselbande kennenlernen möchte, meldet sich unter www.tierpension-schandl.at oder 0664/283 00 23.
Diego (vier Jahre) lebt derzeit am Assisi-Hof in Stockerau und hofft auf ein neues, liebevolles Für-immer-Zuhause. Der lebhafte, aufgeschlossene und sehr menschenbezogene Kater sucht einen Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter office@tierschutzverein.at oder 0660/348 98 63.
Spike (acht Jahre) ist ein sensibler, aktiver Bub, der Sicherheit sucht. Der liebe Mischlingsrüde wünscht sich endlich ein ruhiges, liebevolles Für-immer-Zuhause bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Shrek (zwei Jahre) ist ein sanfter Riese mit großem Herz! Anfangs vorsichtig, doch schnell treu und verschmust. Andere Hunde mag er nicht, dafür liebt er Menschen umso mehr. Für den starken Kerl wird ein liebevoller Lebensplatz mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Verio & Kario (ein Jahr) – zwei pfiffige Mäuse suchen ein artgerechtes Zuhause! Die cleveren nachtaktiven Tiere sind neugierig, sozial und fühlen sich nur in Gesellschaft wohl, daher sollten sie immer in kleinen Gruppen gehalten werden. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Roxy (acht Jahre) ist eine sehr angenehme, unauffällige Hündin, menschenfreundlich und auch mit Artgenossen je nach Sympathie verträglich. Die liebe Spürnase hat einst mit Kindern und Katzen zusammengelebt und kennt die Grundkommandos. Sie genießt gemütliche Spaziergänge und wünscht sich ein Zuhause am Stadtrand oder Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cookie (elf Jahre) liebt zwar Tricks, ist jedoch kein Kuschelhund. Er braucht einfühlsame, geduldige Menschen, die ihm ein strukturiertes Leben bieten, Sicherheit vermitteln, ihn keinesfalls bedrängen und mit Tricktraining fordern. Für den kleinen Rüden wird ein Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Buddy (zwölf Jahre) ist ein sehr anhänglicher Zeitgenosse. Social Walks mit Artgenossen sind möglich, als Zweithund eignet er sich nicht, da er seinen Menschen als zu verteidigende Ressource ansieht. Altersbedingt hat er ein wenig Wehwehchen und bekommt daher Schmerzmittel. Für Buddy wird ein kinderloses, barrierefreies Zuhause abseits verkehrsreicher Gegenden gesucht, ein Garten wäre von Vorteil. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Balou (neun Jahre) ist menschenfreundlich, hunde- und katzenverträglich. Zeitweiliges Alleine-bleiben muss er vermutlich (wieder) erlernen. Leider hat er mehrere Bandscheibenvorfälle, weshalb er Medikamente bekommt und manchmal Hilfsmittel benötigt. Für den kleinen Kerl wird daher ein barrierefreies Zuhause am Stadtrand oder Land gesucht – ein Garten wäre ideal. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Benny (sieben Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der aktive Rüde liebt es über die Wiesen zu toben. Gesucht werden erfahrene Hundehalter mit Garten, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0680/174 01 18
Rugo (zwölf Jahre) wartet leider schon viele Jahre im Tierheim auf einen liebevollen Lebensplatz bei Menschen, die ihm Sicherheit und Geborgenheit geben. Anfangs benötigt er eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Artgenossen stressen ihn im Tierheim und in der Umgebung leider sehr. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mali (neun Jahre) ist ein menschenfreundlicher, kluger Hund, der gerne Neues lernt. Er durfte seine Lernfreude bereits bei einem Naturschutzhunde-Projekt unter Beweis stellen und war mit Begeisterung dabei. Für ihn wird ein liebevolles Zuhause am Land mit Garten gesucht – er hält sich gerne im Freien auf, möchte aber trotzdem Familienanschluss. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dora (zehn Jahre) ist anfangs schüchtern, zeigt sich aber schnell als überaus freundliche und menschenbezogene Hundedame. Gesucht werden geduldige Menschen, die ihr Zeit und Geborgenheit schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Tayron (drei Jahre) ist ein liebevoller, sanfter Rüde, der sich nach einer schweren Vergangenheit endlich Sicherheit und Geborgenheit wünscht. Menschen, Hunden und Katzen begegnet er freundlich. Gesucht werden ruhige, geduldige Hundehalter. 0676/330 92 42
Kaninchendame Ruth (drei Jahre) wurde in einem Käfig herzlos ausgesetzt. Nun wünscht sie sich ein artgerechtes Zuhause – idealerweise zu einer bestehenden Kaninchengruppe oder gemeinsam mit einem Partnertier. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Burli (zwei Jahre) ist ein kräftiger Rüde, der am liebsten über die Wiesen tobt und dabei zeigt, wie selbstbewusst und eigenständig er ist. An der Leine zieht er noch – deshalb sucht die liebe Fellnase standfeste, hundeerfahrene Hundehalter, die ihm mit liebevoller Konsequenz den richtigen Weg zeigen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Die schüchterne Hündin Matcha braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen – doch dann zeigt sie ihr fröhliches, verspieltes Wesen. Sie liebt Aufmerksamkeit und ist bei vertrauten Personen ein echter Pausenclown. Laute Orte verunsichern sie noch, doch mit liebevoller Begleitung wächst sie täglich über sich hinaus. Gesucht werden einfühlsame Menschen mit Geduld und Herz. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Tobi wartet auf geduldige, erfahrene Hundehalter, die ihm ausreichend Zeit zum Kennenlernen sowie zur Eingewöhnung geben und ihn keinesfalls bedrängen. Er ist ein Einzelgänger und möchte daher alleiniger Prinz in seinem neuen Zuhause sein. Wer möchte den achtjährigen Dackel-Mischling kennenlernen? Interessenten melden sich bitte unter 0664/283 00 23