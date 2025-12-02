„Gewalt gegen Frauen hat keine Religion“

Wie berichtet, wurde erst vergangene Woche der neue Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen beschlossen. Frauen zu schützen, sei Aufgabe der gesamten Bundesregierung, sagte Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). „Gewalt an Frauen hat keine konkrete Staatszugehörigkeit, keine Religion, keine soziale Herkunft, aber ein ganz klares Muster: männliches Anspruchsdenken, wo wir immer wieder sehen, dass es immer wieder Männer gibt, die nach wie vor denken, sie können mit Gewaltanwendung Frauen klein halten, Frauen zurückdrängen“, sagte die Ministerin.