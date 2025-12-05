Auto-Pickerl statt Verfassungsreform

Seit Jahrzehnten wird über die wachsende Bürokratie geklagt, jetzt hat man ein erstes Schrittchen zu einer Verbesserung angekündigt: Staatssekretär Schellhorn will nicht nur ein bequemes Dienstauto, er hat auch die ersten 113 Vorschläge für effizientere und schnellere Verfahren präsentiert. Der „Hammer“ dabei ist die Verlängerung der Pickerl-Frist bei Autos.
Um Irrtümer zu vermeiden: Die 113 Reformpunkte sind noch längst nicht in Kraft, wir dürfen auf das nächste Jahr hoffen.
Diese Verwaltungs-Diät sollte man nicht kleinreden, es ist immerhin der konkrete Versuch, Abläufe abzuschlanken. So weit, so brav. Was wir allerdings bräuchten, das ist ziemlich dringend eine Verwaltungsreform. Bund, Länder und Gemeinden benötigen eine neue gemeinsame Klammer. Das wird nicht ohne Verwundungen abgehen.
Das wäre ein zu großer Brocken? Mitnichten! Denn ein Großteil der Arbeit ist ja längst gemacht, und zwar im „Österreich-Konvent“, der unter dem früheren Rechnungshof-Präsidenten Fiedler in den Jahren 2003 bis 2005 ganz konkret erarbeitet hat, was sich bei uns alles ändern muss, damit der Staat effizient geführt werden kann.
Das war, Sie haben richtig gelesen, vor 20 Jahren der Fall. Der Österreich-Konvent hat den größten Teil der möglichen Stolpersteine identifiziert und Lösungen empfohlen. So etwas bräuchten wir mehr als die Auto-Pickerl-Verlängerung ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.