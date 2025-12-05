Auto-Pickerl statt Verfassungsreform

Das wäre ein zu großer Brocken? Mitnichten! Denn ein Großteil der Arbeit ist ja längst gemacht, und zwar im „Österreich-Konvent“, der unter dem früheren Rechnungshof-Präsidenten Fiedler in den Jahren 2003 bis 2005 ganz konkret erarbeitet hat, was sich bei uns alles ändern muss, damit der Staat effizient geführt werden kann.