Messer in Kinderwagen

Mädchen rettet sich in Wien mit SOS-Handzeichen!

Wien
01.12.2025 12:58

Was als gewöhnlicher Blechschaden in einer Parkgarage eines Wiener Einkaufszentrums in Rudolfsheim-Fünfhaus begann, endete am Sonntag in einem erschütternden Einsatz für die Polizei – und in einem stillen Hilferuf eines kleinen Mädchens ...

0 Kommentare

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus gestern Abend zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall gerufen wurden, ahnte noch niemand, welch schockierende Szene sie dort erwarten würde. Einer der Unfallbeteiligten, ein 39-Jähriger ohne gültigen Führerschein, verhielt sich auffallend nervös. Doch das war erst der Anfang ...

Mutter flehte um Unterstützung
Als die Beamten die hintere Autotüre öffneten, entdeckten sie eine verängstigte Mutter (34) – und zwei kleine Kinder. Das ältere Kind, ein gerade einmal sechsjähriges Mädchen, fasste sich ein Herz und zeigte den Beamten das international bekannte SOS-Handzeichen, das Opfer still um Hilfe bitten lässt. Sekunden später flehte die Mutter unter Tränen um Unterstützung.

Schnell wurde klar: Die Familie befand sich in einer lebensbedrohlichen Lage. Gegen den 39-Jährigen lag bereits eine einstweilige Verfügung vor – doch der Mann soll die Frau am selben Abend auf offener Straße mit einem Messer bedroht haben. Er zwang sie und die Kinder anschließend in sein Auto. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten gleich vier Messer – drei im Fahrzeug, eines im Kinderwagen.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
