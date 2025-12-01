Mädchen rettet sich in Wien mit SOS-Handzeichen!

Schnell wurde klar: Die Familie befand sich in einer lebensbedrohlichen Lage. Gegen den 39-Jährigen lag bereits eine einstweilige Verfügung vor – doch der Mann soll die Frau am selben Abend auf offener Straße mit einem Messer bedroht haben. Er zwang sie und die Kinder anschließend in sein Auto. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten gleich vier Messer – drei im Fahrzeug, eines im Kinderwagen.