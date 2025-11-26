Vom Vater niedergestochen: Jetzt spricht Tochter!



Weil die 15-Jährige jetzt einen Freund hatte, soll der staatenlose gebürtige Afghane plötzlich einem regelrechten Blutrausch verfallen sein und ging auf das Mädchen los. Der 50-Jährige, der direkt am Tatort festgenommen wurde, zeigte sich bei seinem ersten Verhör grundsätzlich geständig. Weitere Angaben verweigerte er jedoch – weder zum Tatablauf noch zu seinem Motiv wollte er sich äußern. Der Familienvater war zuvor strafrechtlich unauffällig.