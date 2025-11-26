Vorteilswelt
Nach Notoperation

Vom Vater niedergestochen: Jetzt spricht Tochter!

Wien
26.11.2025 15:00
Nach der abscheulichen Tat in der Donaustadt am Montag, kommen nun immer mehr Details ans Licht.
Nach der abscheulichen Tat in der Donaustadt am Montag, kommen nun immer mehr Details ans Licht.

Zwei Tage nach der Messerattacke auf eine 15-Jährige in Wien-Donaustadt gibt es nun endlich gute Nachrichten: Das Opfer wurde erfolgreich notoperiert, befindet sich außer Lebensgefahr. Eine erste Einvernahme gab es bereits, was das Mädchen den Ermittlern schildert, schockiert ...

0 Kommentare

Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien deuteten bereits darauf hin, dass der 50-jährige Vater aus gekränkter – und aus seiner Sicht „angepatzter“ – Familienehre gehandelt haben dürfte. Jetzt konnte das Mädchen am Dienstag einvernommen werden – und bestätigte gegenüber den Ermittlern erstmals das Motiv, das bereits zuvor vermutet worden war.

Das Mädchen musste mit dem Hubschrauber in ein Spital gebracht und notoperiert werden.
Das Mädchen musste mit dem Hubschrauber in ein Spital gebracht und notoperiert werden.
(Bild: „Krone“-Leserreporter)


Weil die 15-Jährige jetzt einen Freund hatte, soll der staatenlose gebürtige Afghane plötzlich einem regelrechten Blutrausch verfallen sein und ging auf das Mädchen los. Der 50-Jährige, der direkt am Tatort festgenommen wurde, zeigte sich bei seinem ersten Verhör grundsätzlich geständig. Weitere Angaben verweigerte er jedoch – weder zum Tatablauf noch zu seinem Motiv wollte er sich äußern. Der Familienvater war zuvor strafrechtlich unauffällig.

Tatwaffe war Küchenmesser
Zu der abscheulichen Attacke war es Montagabend gekommen. Passanten waren auf die verzweifelten Schreie des Mädchens aufmerksam geworden und hatten sofort reagiert: Sie alarmierten den Notruf, ein zufällig in der Nähe wohnender Arzt leistete Erste Hilfe. Die 15-Jährige erlitt mehrere lebensgefährliche Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und Halses. Ein Küchenmesser wurde sichergestellt.

