WM: Das Geschäft des Lebens hat längst begonnen

Mit dem Flugzeug, Zug, Bus oder Auto. Eine Völkerwanderung, die vielen Fußballfans wohl ewig in Erinnerung bleibt. Knapp 100.000 Fans begleiteten Österreichs Team zur EM 2024 nach Deutschland, damit zählte die rot-weiß-rote Community zu den reiselustigsten während des Spektakels im Nachbarstaat. Um Österreichs erste WM seit 1998 live mitzuerleben, werden die Strapazen allerdings um ein Vielfaches größer. Und fest steht: Es wird ein teurer Spaß!
Obwohl die Spielorte in drei Zeitzonen unterteilt sind, sind gewaltige Distanzen zu bewältigen. Könnte die Planung bei den Gruppenspielen noch relativ überschaubar sein, droht in der K.-o.-Phase in Nordamerika ein Flugchaos.
Auf zum Wucher!
Der aufgeblähte Modus mit drei Ländern und 48 Mannschaften hat vor allem einen Hintergrund: dass der Weltfußball-Verband FIFA und die Veranstalter noch mehr Geld lukrieren. Für alle Beteiligten hat längst das Geschäft des Lebens begonnen. Auf zum Wucher! Hotelzimmer werden blockiert, um dann überhöht angeboten zu werden. Bereits gekaufte Tickets landen im Internet um den zehnfachen Preis, sogar Karten für das Finale sind erhältlich. Um bis zu 100.000 Dollar pro Stück.
Die Fans stöhnen, ein Ausflug zur WM wird zum Luxusgut. Der Anhang von Marko Arnautovic & Co. darf mit dem Sparen beginnen und sich eine Frage stellen: Was ist wichtiger? Der Sommerurlaub mit der Familie oder „Messi-Schauen“ mit den Freunden?
