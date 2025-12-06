Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

WM: Das Geschäft des Lebens hat längst begonnen

Fußball International
06.12.2025 07:02
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Mit dem Flugzeug, Zug, Bus oder Auto. Eine Völkerwanderung, die vielen Fußballfans wohl ewig in Erinnerung bleibt. Knapp 100.000 Fans begleiteten Österreichs Team zur EM 2024 nach Deutschland, damit zählte die rot-weiß-rote Community zu den reiselustigsten während des Spektakels im Nachbarstaat. Um Österreichs erste WM seit 1998 live mitzuerleben, werden die Strapazen allerdings um ein Vielfaches größer. Und fest steht: Es wird ein teurer Spaß!

Obwohl die Spielorte in drei Zeitzonen unterteilt sind, sind gewaltige Distanzen zu bewältigen. Könnte die Planung bei den Gruppenspielen noch relativ überschaubar sein, droht in der K.-o.-Phase in Nordamerika ein Flugchaos.

Auf zum Wucher! 
Der aufgeblähte Modus mit drei Ländern und 48 Mannschaften hat vor allem einen Hintergrund: dass der Weltfußball-Verband FIFA und die Veranstalter noch mehr Geld lukrieren. Für alle Beteiligten hat längst das Geschäft des Lebens begonnen. Auf zum Wucher! Hotelzimmer werden blockiert, um dann überhöht angeboten zu werden. Bereits gekaufte Tickets landen im Internet um den zehnfachen Preis, sogar Karten für das Finale sind erhältlich. Um bis zu 100.000 Dollar pro Stück.

Lesen Sie auch:
Herbert Prohaska äußert sich zur spannenden WM-Gruppe des ÖFB-Teams.
Aufatmen nach Zittern
Legende Prohaska über WM-Gruppe: „Chance ist groß“
06.12.2025
Wer setzt sich durch?
WM-Gegner des ÖFB-Teams: Lob und eine Kampfansage
06.12.2025
Spannende Gegner
„Absoluter Kracher!“ ÖFB jubelt über WM-Auslosung
05.12.2025
In WM-Gruppe J
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
05.12.2025

Die Fans stöhnen, ein Ausflug zur WM wird zum Luxusgut. Der Anhang von Marko Arnautovic & Co. darf mit dem Sparen beginnen und sich eine Frage stellen: Was ist wichtiger? Der Sommerurlaub mit der Familie oder „Messi-Schauen“ mit den Freunden?

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
127.615 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
125.234 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Kärnten
Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor
123.164 mal gelesen
Der Bau der Apartmentanlage ist rechtswidrig erfolgt – er soll abgerissen werden.
Mehr Fußball International
„Krone“-Stopplicht
WM: Das Geschäft des Lebens hat längst begonnen
Wer setzt sich durch?
WM-Gegner des ÖFB-Teams: Lob und eine Kampfansage
ÖFB kennt Gruppe
Von Maradona zur „Schande“: Bilanz gegen WM-Gegner
Aufatmen nach Zittern
Legende Prohaska über WM-Gruppe: „Chance ist groß“
Bundesliga im Ticker
RB Leipzig gegen Frankfurt – ab 18.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf