WM: Das Geschäft des Lebens hat längst begonnen

Auf zum Wucher!

Der aufgeblähte Modus mit drei Ländern und 48 Mannschaften hat vor allem einen Hintergrund: dass der Weltfußball-Verband FIFA und die Veranstalter noch mehr Geld lukrieren. Für alle Beteiligten hat längst das Geschäft des Lebens begonnen. Auf zum Wucher! Hotelzimmer werden blockiert, um dann überhöht angeboten zu werden. Bereits gekaufte Tickets landen im Internet um den zehnfachen Preis, sogar Karten für das Finale sind erhältlich. Um bis zu 100.000 Dollar pro Stück.