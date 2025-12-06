Porsche-Tochter startet jetzt für Ungarn

Auch wenn sich die Salzburgerin in ihrer Aussendung beim österreichischen Pferdesportverband (OEPS) für die vergangenen Jahre bedankt, weiß die „Krone“, dass die Beziehung zwischen ihr und dem Verband nicht immer die Beste war. 2024 wurde Porsche trotz guter Ergebnisse nicht für die Sommerspiele nominiert. „Ich hätte schon auf Olympia gehofft. Auch weil ich aktuell die zweitbeste Österreicherin in der Weltrangliste bin. Aber der Verband trifft die Entscheidung und diese kann man nicht beeinflussen“, sagte sie damals.