OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen

Kajas trifft Stocker und Meinl-Reisinger

Das aktuelle Vorsitzland Finnland will offiziell einen Beitrag zum Klimaschutz leisten beziehungsweise wohl auch einen Konflikt mit Russland vermeiden, weshalb das Treffen in Wien abgehalten wird. Unter den Teilnehmenden ist unter anderem die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, die sich vor dem Ministerrat mit Meinl-Reisinger und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) getroffen hat. Die Außenministerin wird auch ihren ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha und ihre finnische Kollegin Elina Valtonen treffen.