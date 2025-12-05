Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Verhaftungen

Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert

Ausland
05.12.2025 12:02

In der englischen Stadt Derby mussten die Bewohner von rund 200 Häusern die Nacht auf Freitag außerhalb ihrer Wohnungen verbringen, nachdem ein „schwerwiegender Vorfall“ gemeldet und von der Polizei zwei Männer wegen des Verdachts auf Sprengstoffdelikte festgenommen worden waren.

0 Kommentare

Die Menschen waren am Donnerstag aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen, nachdem die Polizei der Grafschaft Derbyshire nach Hinweisen auf explosive Materialien in einem Haus in der Vulcan Street in Derby einen Durchsuchungsbefehl vollstreckte.

Polizei: „Kein terroristischer Vorfall“
Zwei Männer – einer in den Vierzigern, der andere in den Fünfzigern – wurden wegen des Verdachts auf Sprengstoffdelikte festgenommen und befinden sich derzeit in Haft. Die Polizei erklärte, dass es sich nicht um einen terroristischen Vorfall gehandelt habe und dass „keine größere Gefahr für die Bevölkerung“ bestanden habe.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Kontrollierte Sprengung durchgeführt
Laut Angaben der Polizei am Donnerstag wurde aber um 16 Uhr Ortszeit eine kontrollierte Sprengung durchgeführt. Der Stadtrat von Derby bestätigte, dass für die betroffenen Anwohner Unterkünfte für Donnerstagabend „und die kommenden Tage” organisiert worden seien. Einige Straßenzüge waren zuvor zur Evakuierungszone erklärt worden.

Am Freitagmorgen konnten die Bewohner ihre Häuser oder Wohnungen für kurze Zeit wieder betreten, nachdem Offiziere der britischen Armee bestätigt hatten, dass dies sicher sei. Die Polizei dankte den Anwohnern der betroffenen Straßenzüge für ihr „Verständnis und ihre Reaktion“.

Lesen Sie auch:
Das Gelände wurde vorsichtshalber evakuiert. (Symbolfoto)
Hauptbahnhof geräumt
Bombendroher legt Zugverkehr rund um Linz lahm
29.11.2025

„Unter solchen Umständen aufgefordert zu werden, sein Zuhause zu verlassen, ist verständlicherweise beunruhigend“, hieß es in einer Erklärung. Die Unterstützung durch die Rettungsdienste sei „ausgezeichnet gewesen“, hieß am Freitagvormittag.

Porträt von Wilhelm Eder
Wilhelm Eder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf