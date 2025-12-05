Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
In der englischen Stadt Derby mussten die Bewohner von rund 200 Häusern die Nacht auf Freitag außerhalb ihrer Wohnungen verbringen, nachdem ein „schwerwiegender Vorfall“ gemeldet und von der Polizei zwei Männer wegen des Verdachts auf Sprengstoffdelikte festgenommen worden waren.
Die Menschen waren am Donnerstag aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen, nachdem die Polizei der Grafschaft Derbyshire nach Hinweisen auf explosive Materialien in einem Haus in der Vulcan Street in Derby einen Durchsuchungsbefehl vollstreckte.
Polizei: „Kein terroristischer Vorfall“
Zwei Männer – einer in den Vierzigern, der andere in den Fünfzigern – wurden wegen des Verdachts auf Sprengstoffdelikte festgenommen und befinden sich derzeit in Haft. Die Polizei erklärte, dass es sich nicht um einen terroristischen Vorfall gehandelt habe und dass „keine größere Gefahr für die Bevölkerung“ bestanden habe.
Kontrollierte Sprengung durchgeführt
Laut Angaben der Polizei am Donnerstag wurde aber um 16 Uhr Ortszeit eine kontrollierte Sprengung durchgeführt. Der Stadtrat von Derby bestätigte, dass für die betroffenen Anwohner Unterkünfte für Donnerstagabend „und die kommenden Tage” organisiert worden seien. Einige Straßenzüge waren zuvor zur Evakuierungszone erklärt worden.
Am Freitagmorgen konnten die Bewohner ihre Häuser oder Wohnungen für kurze Zeit wieder betreten, nachdem Offiziere der britischen Armee bestätigt hatten, dass dies sicher sei. Die Polizei dankte den Anwohnern der betroffenen Straßenzüge für ihr „Verständnis und ihre Reaktion“.
„Unter solchen Umständen aufgefordert zu werden, sein Zuhause zu verlassen, ist verständlicherweise beunruhigend“, hieß es in einer Erklärung. Die Unterstützung durch die Rettungsdienste sei „ausgezeichnet gewesen“, hieß am Freitagvormittag.
