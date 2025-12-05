Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert

Polizei: „Kein terroristischer Vorfall“

Zwei Männer – einer in den Vierzigern, der andere in den Fünfzigern – wurden wegen des Verdachts auf Sprengstoffdelikte festgenommen und befinden sich derzeit in Haft. Die Polizei erklärte, dass es sich nicht um einen terroristischen Vorfall gehandelt habe und dass „keine größere Gefahr für die Bevölkerung“ bestanden habe.