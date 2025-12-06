Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stundenlanges Warten

Für die Boys nahmen Fans heftige Strapazen in Kauf

Steiermark
06.12.2025 07:00
Die Freude bei den Fans, als die Boys die Bühne betraten, war groß.
Die Freude bei den Fans, als die Boys die Bühne betraten, war groß.(Bild: Sepp Pail)

Insgesamt 50.000 Fans locken die US-Superstars Backstreet Boys nach Schladming. Aber nicht nur Österreicher sind dieser Tage am Fuße der Planai anzutreffen, denn kaum einem Fan ist die Anreise für die Idole aus der Jugendzeit zu lange.

0 Kommentare

„Wir sind Fans der ersten Stunde und extra aus Italien angereist, um die Backstreet Boys hier in Schladming zu sehen. Das lange Warten ist es uns wert!“, frohlocken Morena (40) und Silvia (40). Ab 8 Uhr früh (!) standen sie sich die Füße wund, nur um ein Ziel zu erreichen: ihren Jugendstars aus der ersten Reihe zujubeln zu können.

Lange dauerte es nicht, und sie bekamen Gesellschaft von anderen, vorwiegend weiblichen Fans ähnlichen Alters. Auch Rada, Lynn und Vanessa aus Kaiserslautern (DL) nahmen die lange Reise auf sich: „Wir freuen uns auf eine Mega-Party, auf ein unvergessliches Erlebnis, ganz männer- und kinderlos“, kichern sie.

Lesen Sie auch:
Vor 15.000 Fans eröffneten die Superstars den Konzertreigen.
Lassen Planai beben
Backstreet Boys haben Appetit auf die Steiermark
05.12.2025
In Schladming
Das erste Schnitzel für die Backstreet Boys!
05.12.2025
Teenie-Kultband ist da
Backstreet Boys: Punktlandung in Schladming
04.12.2025

Um 20 Uhr ging ihr größter Wunsch dann endlich in Erfüllung: Gemeinsam mit Tausenden weiteren Fans – ja, auch ein paar Männer wurden gesichtet – empfingen sie die US-Boys auf der Bühne. Diese legten eine fulminante Show ab und entließen ihre treuen Fans glücklich und überschwänglich wieder nach Hause.

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
127.615 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
125.234 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Kärnten
Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor
123.164 mal gelesen
Der Bau der Apartmentanlage ist rechtswidrig erfolgt – er soll abgerissen werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf