Für die Boys nahmen Fans heftige Strapazen in Kauf

„Wir sind Fans der ersten Stunde und extra aus Italien angereist, um die Backstreet Boys hier in Schladming zu sehen. Das lange Warten ist es uns wert!“, frohlocken Morena (40) und Silvia (40). Ab 8 Uhr früh (!) standen sie sich die Füße wund, nur um ein Ziel zu erreichen: ihren Jugendstars aus der ersten Reihe zujubeln zu können.