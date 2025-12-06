Für die Boys nahmen Fans heftige Strapazen in Kauf

Insgesamt 50.000 Fans locken die US-Superstars Backstreet Boys nach Schladming. Aber nicht nur Österreicher sind dieser Tage am Fuße der Planai anzutreffen, denn kaum einem Fan ist die Anreise für die Idole aus der Jugendzeit zu lange.
„Wir sind Fans der ersten Stunde und extra aus Italien angereist, um die Backstreet Boys hier in Schladming zu sehen. Das lange Warten ist es uns wert!“, frohlocken Morena (40) und Silvia (40). Ab 8 Uhr früh (!) standen sie sich die Füße wund, nur um ein Ziel zu erreichen: ihren Jugendstars aus der ersten Reihe zujubeln zu können.
Lange dauerte es nicht, und sie bekamen Gesellschaft von anderen, vorwiegend weiblichen Fans ähnlichen Alters. Auch Rada, Lynn und Vanessa aus Kaiserslautern (DL) nahmen die lange Reise auf sich: „Wir freuen uns auf eine Mega-Party, auf ein unvergessliches Erlebnis, ganz männer- und kinderlos“, kichern sie.
Um 20 Uhr ging ihr größter Wunsch dann endlich in Erfüllung: Gemeinsam mit Tausenden weiteren Fans – ja, auch ein paar Männer wurden gesichtet – empfingen sie die US-Boys auf der Bühne. Diese legten eine fulminante Show ab und entließen ihre treuen Fans glücklich und überschwänglich wieder nach Hause.
