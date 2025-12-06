Vorteilswelt
NBA

Pöltl erleidet mit Toronto höchste Saisonpleite

US-Sport
06.12.2025 06:54
Jakob Pöltl (li.)
Jakob Pöltl (li.)(Bild: AP/Frank Gunn)

Die Toronto Raptors sind in der National Basketball Association (NBA) in ein Tief geschlittert. Nach zuvor neun Siegen in Serie erlitten sie am Freitag (Ortszeit) mit 86:111 gegen die Charlotte Hornets die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Partien und zudem die bisher höchste der Saison. Jakob Pöltl bilanzierte mit fünf Punkten, sieben Rebounds, zwei Steals und je einem Assist sowie Block. Der 30-jährige Center aus Wien war 22:34 Minuten im Einsatz.

Die Hornets waren im zweiten Viertel auf Touren gekommen und gaben nach dem 34:32 in Minute 18 die Führung nicht mehr aus der Hand. Toronto hatte den Gästen aus North Carolina offensiv lediglich Immanuel Quickley entgegenzusetzen, der mit 31 Punkten eine persönliche Bestleistung im Spieljahr markierte. Am Sonntag empfangen die Raptors die erstarkten Boston Celtics, die ihnen in der Tabelle bereits im Nacken sitzen.

  Der NBA-Rekordmeister gewann am Freitag gegen die ohne LeBron James und Luka Doncic angetretenen Los Angeles Lakers 126:105. Jaylen Brown zeichnete für 30 Punkte verantwortlich.

Oklahoma City nicht zu stoppen
Weiterhin nicht zu stoppen ist Oklahoma City Thunder. Der amtierende Champion feierte mit einem 132:111 gegen die Dallas Mavericks den 14. Sieg hintereinander und hält nach 23 Saisonspielen weiterhin bei nur einer Niederlage. 33 Zähler gingen auf das Konto von Shai Gilgeous-Alexander. Die Detroit Pistons, Nummer eins im NBA-Osten, gewannen gegen die Portland Trail Blazers 122:116. Cade Cunningham erzielte 13 seiner 29 Punkte im Schlussviertel.

Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit 40 Zählern zu einem 134:133 bei den Atlanta Hawks. 32 Punkte standen für Franz Wagner beim 106:105 von Orlando Magic gegen Miami Heat zu Buche. Die New York Knicks überrollten Utah Jazz mit 146:112. Jalen Brunson war mit 33 Zählern erfolgreichster Scorer der Sieger.

