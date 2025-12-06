Pöltl erleidet mit Toronto höchste Saisonpleite

Die Toronto Raptors sind in der National Basketball Association (NBA) in ein Tief geschlittert. Nach zuvor neun Siegen in Serie erlitten sie am Freitag (Ortszeit) mit 86:111 gegen die Charlotte Hornets die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Partien und zudem die bisher höchste der Saison. Jakob Pöltl bilanzierte mit fünf Punkten, sieben Rebounds, zwei Steals und je einem Assist sowie Block. Der 30-jährige Center aus Wien war 22:34 Minuten im Einsatz.