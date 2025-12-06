Als der Hl. Nikolaus zuschlug und verhaftet wurde

Vor 1700 Jahren fand in Nicäa das erste ökumenische Konzil statt. Was es damit auf sich hatte und welche besondere Rolle der Heilige Nikolaus damals spielte, erklärt „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr.
Das Gebiet der heutigen Türkei war jahrhundertelang Teil des Römischen Reiches. Für die Geschichte des Christentums war Kleinasien entscheidend – denn von dort aus kamen die formenden Impulse für den Katholizismus westlicher Prägung. Vor allem ein Datum sticht dabei hervor: 325, also vor genau 1700 Jahren, fand in Nicäa, dem heutigen Isnik, das erste ökumenische Konzil statt.
Das muss man sich mal vor Augen führen: Welche andere Institution kann ein siebzehnhundertstes Jubiläum feiern? Natürlich sind andere Reiche älter, aber sie sind alle vergangen, die Kirche besteht hingegen ununterbrochen seit zweitausend Jahren – und das erste allgemeine Konzil hat daran vielleicht sogar den größten Anteil. Warum ich ausgerechnet heute auf das Thema zu sprechen komme? Das hat mit dem Heiligen Nikolaus zu tun – er hat nämlich am Konzil teilgenommen. Und ist auch gleich unangenehm aufgefallen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.