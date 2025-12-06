Als der Hl. Nikolaus zuschlug und verhaftet wurde

Das muss man sich mal vor Augen führen: Welche andere Institution kann ein siebzehnhundertstes Jubiläum feiern? Natürlich sind andere Reiche älter, aber sie sind alle vergangen, die Kirche besteht hingegen ununterbrochen seit zweitausend Jahren – und das erste allgemeine Konzil hat daran vielleicht sogar den größten Anteil. Warum ich ausgerechnet heute auf das Thema zu sprechen komme? Das hat mit dem Heiligen Nikolaus zu tun – er hat nämlich am Konzil teilgenommen. Und ist auch gleich unangenehm aufgefallen.