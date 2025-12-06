Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bio-Nadelgrün

Ein „Vollmond“-Glück fürs Christbaum-Herz

Niederösterreich
06.12.2025 06:00
Kaum ein Waldhüter kennt die im Nadelgrün schlummernden Geheimnisse so gut wie der engagierte ...
Kaum ein Waldhüter kennt die im Nadelgrün schlummernden Geheimnisse so gut wie der engagierte Förster Gerhard Blabensteiner aus dem Bezirk Zwettl.(Bild: Gabriele Moser)

In Waldviertler Christbäumen schlummern Ahnenweisheiten! Bio-Nadelgrün schenkt nach dem Fest Gesundheit in Teeform.

0 Kommentare

Drei Tage vor dem elften Vollmond im Jahr sollte man – laut uralter Überlieferung der Ahnen – den Christbaum schlagen. Denn dann behält er seine Nadeln unendlich lange. Heuer fiel der kosmische Moment bereits auf den 5. November. Doch auch wer zum gestrigen Vollmond in den Winterwald ziehen konnte, hat gute Chancen auf einen langlebigen Baum. „Zwischen dem 21. und 24. Dezember, nach dem Neumond am 20. Dezember, bestimmt der Himmel eine weitere optimale Stunde für das Fällen“, versichert Gerhard Blabensteiner, Obmann des „Vereins zur Förderung des Waldes“, der im hohen Norden bei Schönbach im Bezirk Zwettl Fichten und Tannen hütet.

Waldhüter Blabensteiner bei der Vorarbeit für den Christbaumverkauf.
Waldhüter Blabensteiner bei der Vorarbeit für den Christbaumverkauf.(Bild: Gabriele Moser)

Frische Nadeln liefern ätherische Öle
Blabensteiners tiefe Überzeugung: „Ein frisch geschlagener Bio-Christbaum aus dem grünen Heimattann bringt nicht nur Duft und Freude ins Haus, er hält auch länger und liefert außerdem wertvolle ätherische Öle und Inhaltsstoffe, die Körper und Seele guttun“. Die denkbar einfache ökologische Erklärung für diese Heilkraft: Bei voller Mondurkraft saugt der Baum die meiste Flüssigkeit auf, was die Nadeln frisch hält und den Christbaum zu einem kleinen Gesundheitswunder macht.

Wer also ein unbehandeltes Bio-Bäumchen von heimischen Züchtern ergattert, darf sich also auf ein rundum stimmiges Weihnachtsfest freuen – von der Nadelfrische bis zum letzten Tropfen Gesundheit.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
127.615 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
125.234 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Kärnten
Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor
123.164 mal gelesen
Der Bau der Apartmentanlage ist rechtswidrig erfolgt – er soll abgerissen werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf