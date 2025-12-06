Ein „Vollmond“-Glück fürs Christbaum-Herz

Drei Tage vor dem elften Vollmond im Jahr sollte man – laut uralter Überlieferung der Ahnen – den Christbaum schlagen. Denn dann behält er seine Nadeln unendlich lange. Heuer fiel der kosmische Moment bereits auf den 5. November. Doch auch wer zum gestrigen Vollmond in den Winterwald ziehen konnte, hat gute Chancen auf einen langlebigen Baum. „Zwischen dem 21. und 24. Dezember, nach dem Neumond am 20. Dezember, bestimmt der Himmel eine weitere optimale Stunde für das Fällen“, versichert Gerhard Blabensteiner, Obmann des „Vereins zur Förderung des Waldes“, der im hohen Norden bei Schönbach im Bezirk Zwettl Fichten und Tannen hütet.