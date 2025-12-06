Glücksspielmonopol ist ein Auslaufmodell

Einerseits sollte Marterbauer angesichts des Defizits an hohen Steuererlösen interessiert sein. Bei einem Monopol bleiben die Einnahmen niedriger, da viele weiterhin im Schwarzmarkt spielen und diese Anbieter keine Steuern abführen. In einem liberalisierten, aber strikt regulierten Markt verbessert sich zudem der Spielerschutz, denn alle zugelassenen Anbieter stehen stärker in der Pflicht, entsprechende Vorgaben einzuhalten. Nur das Blockieren ausländischer Webseiten beim Online-Zocken hilft wenig, es kann leicht umgangen werden.