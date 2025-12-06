Geld gefordert und gedroht: „Ich zünd‘ den Hof an“

Contenance verloren

Als sich der weigerte, habe der Jüngere die Contenance verloren und gedroht: „Wenn du mir das Geld nicht gibst, dann zünd’ ich dir den Hof an!“ Ein Familienmitglied zeigte ihn schließlich wegen schwerer Nötigung an – es blieb aber beim Versuch. „Weil sich der Angeklagte noch nicht zu den Vorwürfen geäußert hat, kann man nicht sagen, ob er geständig ist, oder wieso er geglaubt hat, dass ihm die Geldsumme zusteht“, hieß es aus der zuständigen Staatsanwaltschaft Linz.