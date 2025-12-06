Hochverdienter „Vinc“-Sieg mit fadem Beigeschmack

Kriechmayr blickte sorgenvoll zum Himmel, harrte in der Kälte aus und unterhielt sich mit seinen Geschwistern Jacoba und Rafael. Ehe die FIS über zwei Stunden nach dem Start das Rennen abbrach. Aber, weil über 30 Läufer (31) gestartet waren, wertete. Womit Kriechmayrs erster Weltcupsieg seit Februar 2024, sein insgesamt 19. der Karriere amtlich war. „Ich hätte lieber gewonnen, wenn alle faire Bedingungen gehabt hätten – aber meine Fahrt war tadellos, das zählt.“ Sah auch Cheftrainer Marko Pfeifer so: „In der Topgruppe waren die Bedingungen für alle sehr ähnlich – daher ist Vinc sein Sieg hochverdient.“ Dank seines zweiten auf der „Birds of Prey“ nach 2017 schlüpft Kriechmayr, der gestern heimflog, auch ins Rote Trikot des Disziplinenleaders.