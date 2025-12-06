Erstaunliche Methode: Wie „Plan B“ Leben rettet

Ein Schockraum an der Klinik Innsbruck. Zehn Ärzte und Pflegekräfte stehen bereit für den nächsten Notfall. Alle hören auf Anästhesistin Regina Unterpertinger und ihren Kollegen Gabriel Putzer. Die beiden erklären kurz die Ausgangslage: Herz-Kreislauf-Stillstand infolge eines Herzinfarkts. Der 52-jährige Patient schwebt in absoluter Lebensgefahr. Notarzt und Sanitäter sind gleich da. Der Patient wird seit rund 45 Minuten reanimiert.