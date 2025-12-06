Erstaunliche Methode: Wie „Plan B“ Leben rettet

Rapid: Volles Vertrauen im Schneckenrennen
Wer wird neuer Coach?
Herz-Kreislauf-Stillstand! Ein Todesurteil, wenn eine Reanimation nicht rasch Erfolg bringt. Doch neuerdings klappt immer öfter auch „Plan B“. Wie der funktioniert, durfte die „Krone“ hautnah miterleben.
Ein Schockraum an der Klinik Innsbruck. Zehn Ärzte und Pflegekräfte stehen bereit für den nächsten Notfall. Alle hören auf Anästhesistin Regina Unterpertinger und ihren Kollegen Gabriel Putzer. Die beiden erklären kurz die Ausgangslage: Herz-Kreislauf-Stillstand infolge eines Herzinfarkts. Der 52-jährige Patient schwebt in absoluter Lebensgefahr. Notarzt und Sanitäter sind gleich da. Der Patient wird seit rund 45 Minuten reanimiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.