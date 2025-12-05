Frau ging mit Messer auf ihren Ex-Partner los

In Graz musste am Mittwoch die Polizei ausrücken, nachdem eine Frau (32) mit einem Messer auf ihren Ex-Partner losgegangen war. Grund für die Auseinandersetzung: Der Mann hatte beim Jugendamt gemeldet, dass sie ihre Kinder misshandeln soll – die Kinder wurden ihr abgenommen.
Am Mittwoch gegen 8.45 Uhr meldete sich der Mann (37) bei der Polizei. Er wies eine leicht blutende Verletzung im Hüftbereich auf und gab an, soeben von seiner Ex-Partnerin (32) angegriffen worden zu sein. Auslöser dürfte eine zuvor durch das Jugendamt durchgeführte Kindesabnahme gewesen sein. Der Mann hatte dem Jugendamt nämlich gemeldet, dass die 32-Jährige ihre beiden Kinder im Alter von sechs Jahren und knapp zwei Jahren seit längerer Zeit regelmäßig misshandle.
Streit eskalierte blutig
In der Wohnung der Frau soll es daraufhin zu einem Streit gekommen sein. Dabei dürfte die Tatverdächtige ein Küchenmesser ergriffen und den 37-Jährigen attackiert haben. Er wurde leicht verletzt. Zudem soll sie eine gefährliche Drohung gegen ihren Ex-Partner ausgesprochen haben.
Als die Polizei eintraf, war die 32-Jährige nicht mehr vor Ort. Im Zuge der Erhebungen wurden aber auch Videos gesichtet, die die Misshandlungen der Kinder durch die 32-Jährige zeigen dürften. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin ihre Festnahme an. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ.
Verdächtige schweigt
Am Donnerstag nahmen Polizisten des Kriminalreferats Graz die Tatverdächtige in den Morgenstunden fest. Sie verweigerte die Aussage. Polizisten brachten sie in die Justizanstalt Graz-Jakomini.
