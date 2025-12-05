Frau ging mit Messer auf ihren Ex-Partner los

Am Mittwoch gegen 8.45 Uhr meldete sich der Mann (37) bei der Polizei. Er wies eine leicht blutende Verletzung im Hüftbereich auf und gab an, soeben von seiner Ex-Partnerin (32) angegriffen worden zu sein. Auslöser dürfte eine zuvor durch das Jugendamt durchgeführte Kindesabnahme gewesen sein. Der Mann hatte dem Jugendamt nämlich gemeldet, dass die 32-Jährige ihre beiden Kinder im Alter von sechs Jahren und knapp zwei Jahren seit längerer Zeit regelmäßig misshandle.