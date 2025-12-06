Einmalig! Stürmer-Legende als Hartberg-Cheftrainer

Rapid: Volles Vertrauen im Schneckenrennen
Wer wird neuer Coach?
Dass Christian Mayrleb in Hartberg auf der Trainerbank sitzt, ist nichts Besonderes. Als Co-Trainer ist der Platz dort sein Revier. Weil allerdings am Samstag (17 Uhr) Cheftrainer Manfred Schmid aufgrund seiner Rot-Sperre auf der Tribüne Platz nehmen muss, übernimmt Mayrleb die Rolle als Chef.
Die Zeit bei der Wiener Austria, als Hartberg-Coach Manfred Schmid und der damalige Vollblutstürmer Christian Mayrleb bei den Veilchen insgesamt 66 Spiele gemeinsam abspulten, verbindet sie bis heute. Es hat sich eine Freundschaft entwickelt. „Die Familien verstehen sich gut. Wir waren immer in Kontakt.“ Auch deshalb rief Schmid seinen alten Spezi im Sommer an, als er einen neuen Co-Trainer brauchte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.