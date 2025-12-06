Einmalig! Stürmer-Legende als Hartberg-Cheftrainer

Die Zeit bei der Wiener Austria, als Hartberg-Coach Manfred Schmid und der damalige Vollblutstürmer Christian Mayrleb bei den Veilchen insgesamt 66 Spiele gemeinsam abspulten, verbindet sie bis heute. Es hat sich eine Freundschaft entwickelt. „Die Familien verstehen sich gut. Wir waren immer in Kontakt.“ Auch deshalb rief Schmid seinen alten Spezi im Sommer an, als er einen neuen Co-Trainer brauchte.