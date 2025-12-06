Von Maradona zur „Schande“: Bilanz gegen WM-Gegner

Schande von Gijon

Was dann passierte ist heutzutage als „Schande von Gijon“ bekannt. Österreich und Deutschland schlossen im letzten Gruppenspiel einen „Nichtangriffspakt“ und erspielten sich mit dem 0:1 für die Deutschen das Ergebnis mit dem beide weiterkamen. Dies hatte ebenfalls zur Folge, dass seither die letzten Gruppenspiele gleichzeitig ausgetragen werden, da beide Nationen schon im Vorfeld wussten, wie das Spiel ausgehen müsse. Bei der WM 2026 werden sich die Algerier wohl revanchieren wollen…