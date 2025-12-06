Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖFB kennt Gruppe

Von Maradona zur „Schande“: Bilanz gegen WM-Gegner

Fußball International
06.12.2025 06:00
NBA-Star Shaquille O‘Neil loste Österreich in die Gruppe mit Argentinien, Algerien und ...
NBA-Star Shaquille O‘Neil loste Österreich in die Gruppe mit Argentinien, Algerien und Jordanien.(Bild: AP/Stephanie Scarbrough)

Auf das ÖFB-Team warten in der WM-Gruppenphase relativ unbekannte Gegner. Gegen Argentinien, Algerien und Jordanien spielten die Österreicher bisher erst insgesamt drei Spiele. Vor allem Algerien wird sich noch gut an die letzte Begegnung erinnern können…

0 Kommentare

Denn das bisher einzige Spiel gegen den Afrika-Cup-Sieger von 1990 und 2019 fand bei der WM 1982 in Spanien statt. Damals standen die Algerier mit dem ÖFB-Team, Deutschland und Chile in einer Gruppe. Im direkten Duell setzte Österreich mit 2:0 durch und stand somit bereits fix in der Zwischenrunde. Algerien musste allerdings noch weiter zittern, da eine Deutschland-Niederlage gegen das ÖFB-Team den erstmaligen Aufstieg aus der Gruppenphase bedeuten würde.

Bei der WM 1982 machten sich Österreich und Deutschland auf Algeriens Kosten das Ergebnis aus.
Bei der WM 1982 machten sich Österreich und Deutschland auf Algeriens Kosten das Ergebnis aus.(Bild: GEPA)

Schande von Gijon
Was dann passierte ist heutzutage als „Schande von Gijon“ bekannt. Österreich und Deutschland schlossen im letzten Gruppenspiel einen „Nichtangriffspakt“ und erspielten sich mit dem 0:1 für die Deutschen das Ergebnis mit dem beide weiterkamen. Dies hatte ebenfalls zur Folge, dass seither die letzten Gruppenspiele gleichzeitig ausgetragen werden, da beide Nationen schon im Vorfeld wussten, wie das Spiel ausgehen müsse. Bei der WM 2026 werden sich die Algerier wohl revanchieren wollen…

(Bild: GEPA)

Maradona in Wien
Gegen Argentinien spielte das ÖFB-Team erst zwei Mal. Am 21.5.1980 verlor man mit 1:5 in einem Länderspiel in Wien, am 3.5.1990 holte man ein 1:1. Damals mit dabei bei den Argentiniern ein gewisser Diego Maradona. Manfred Zsak erzielte den 1:0-Führungstreffer für Österreich.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi
WM-Gegner aus Topf 1
Argentinien: Himmelblauer Traum im Zeichen Messis
05.12.2025
WM-Gegner aus Topf 3
Algerien: „Ihr habt das Volk schon stolz gemacht!“
05.12.2025
WM-Gegner aus Topf 4
Jordanien: Tapfer wie Indiana Jones
05.12.2025

Jordanien unbekannt
Mit Jordanien wartet zum Auftakt ein völlig unbekannter Gegner auf die Rangnick-Elf. Noch nie gab es ein Duell zwischen den beiden Nationen. Für Jordanien ist es in Nordamerika die erste WM-Teilnahme, 2024 verloren sie das Asien-Cup-Finale 1:3 gegen Katar.

Porträt von Paul Kovaricek
Paul Kovaricek
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
127.615 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
125.234 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Kärnten
Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor
123.164 mal gelesen
Der Bau der Apartmentanlage ist rechtswidrig erfolgt – er soll abgerissen werden.
Mehr Fußball International
„Krone“-Stopplicht
WM: Das Geschäft des Lebens hat längst begonnen
Wer setzt sich durch?
WM-Gegner des ÖFB-Teams: Lob und eine Kampfansage
ÖFB kennt Gruppe
Von Maradona zur „Schande“: Bilanz gegen WM-Gegner
Aufatmen nach Zittern
Legende Prohaska über WM-Gruppe: „Chance ist groß“
Bundesliga im Ticker
RB Leipzig gegen Frankfurt – ab 18.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf