Von Maradona zur „Schande“: Bilanz gegen WM-Gegner

Auf das ÖFB-Team warten in der WM-Gruppenphase relativ unbekannte Gegner. Gegen Argentinien, Algerien und Jordanien spielten die Österreicher bisher erst insgesamt drei Spiele. Vor allem Algerien wird sich noch gut an die letzte Begegnung erinnern können…
Denn das bisher einzige Spiel gegen den Afrika-Cup-Sieger von 1990 und 2019 fand bei der WM 1982 in Spanien statt. Damals standen die Algerier mit dem ÖFB-Team, Deutschland und Chile in einer Gruppe. Im direkten Duell setzte Österreich mit 2:0 durch und stand somit bereits fix in der Zwischenrunde. Algerien musste allerdings noch weiter zittern, da eine Deutschland-Niederlage gegen das ÖFB-Team den erstmaligen Aufstieg aus der Gruppenphase bedeuten würde.
Schande von Gijon
Was dann passierte ist heutzutage als „Schande von Gijon“ bekannt. Österreich und Deutschland schlossen im letzten Gruppenspiel einen „Nichtangriffspakt“ und erspielten sich mit dem 0:1 für die Deutschen das Ergebnis mit dem beide weiterkamen. Dies hatte ebenfalls zur Folge, dass seither die letzten Gruppenspiele gleichzeitig ausgetragen werden, da beide Nationen schon im Vorfeld wussten, wie das Spiel ausgehen müsse. Bei der WM 2026 werden sich die Algerier wohl revanchieren wollen…
Maradona in Wien
Gegen Argentinien spielte das ÖFB-Team erst zwei Mal. Am 21.5.1980 verlor man mit 1:5 in einem Länderspiel in Wien, am 3.5.1990 holte man ein 1:1. Damals mit dabei bei den Argentiniern ein gewisser Diego Maradona. Manfred Zsak erzielte den 1:0-Führungstreffer für Österreich.
Jordanien unbekannt
Mit Jordanien wartet zum Auftakt ein völlig unbekannter Gegner auf die Rangnick-Elf. Noch nie gab es ein Duell zwischen den beiden Nationen. Für Jordanien ist es in Nordamerika die erste WM-Teilnahme, 2024 verloren sie das Asien-Cup-Finale 1:3 gegen Katar.
