EU könnte bald Österreichs Syrien-Kurs folgen

Gegner des Assad-Regimes nicht mehr gefährdet

In der jetzt veröffentlichten „Country Guidance“ der EUAA wird Syrien zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr als Gebiet eingestuft, in dem flächendeckend hohe Gefahr für Zivilpersonen besteht. Besonders brisant: Gegner des früheren Assad-Regimes – darunter auch Militärdienstverweigerer und Deserteure – seien nicht länger von Verfolgung bedroht, heißt es im Dokument.