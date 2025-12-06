Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Sicherheitslage

EU könnte bald Österreichs Syrien-Kurs folgen

Innenpolitik
06.12.2025 07:00
Innenminister Gerhard Karner reiste selbst bereits nach Syrien.
Innenminister Gerhard Karner reiste selbst bereits nach Syrien.(Bild: APA/REISER)

Die Europäische Asylagentur stuft die Sicherheitslage in Syrien als wesentlich verbessert ein – und liefert genau damit eine richtungsweisende Entscheidungsgrundlage für die zuständigen Gerichte. Mehr Abschiebungen nach Syrien und weniger Asylanträge aus Syrien scheinen möglich.

0 Kommentare

Europa stellt die Weichen für eine härtere Asylpolitik: Die Europäische Asylagentur EUAA hat eine umfassende Neubewertung der Lage in Syrien veröffentlicht – mit weitreichenden Folgen. Nachdem Österreich heuer als erstes EU-Land wieder Menschen direkt nach Syrien abgeschoben hat, könnten schon bald weitere Staaten folgen. Die neuen Einschätzungen attestieren Syrien eine deutlich verbesserte Sicherheitslage und schaffen damit die rechtliche Basis für strengere Entscheidungen in Asylverfahren.

Gegner des Assad-Regimes nicht mehr gefährdet
In der jetzt veröffentlichten „Country Guidance“ der EUAA wird Syrien zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr als Gebiet eingestuft, in dem flächendeckend hohe Gefahr für Zivilpersonen besteht. Besonders brisant: Gegner des früheren Assad-Regimes – darunter auch Militärdienstverweigerer und Deserteure – seien nicht länger von Verfolgung bedroht, heißt es im Dokument. 

Auch andere Risikoprofile wurden neu bewertet: Während einige Gruppen – wie Personen mit bestimmter sexueller Orientierung oder Angehörige religiöser Minderheiten – weiterhin Schutz benötigen können, sieht die EUAA in großen Teilen Syriens keinen Anlass mehr für eine automatische Schutzgewährung. 

Lesen Sie auch:
Mit einem Hubschrauber wurde das schwerstverletzte 15-jährige Mädchen nach der Messerattacke ...
Tochter fast getötet
„Ehrentäter“ nach 21 Jahren vor der Abschiebung
05.12.2025
Will wieder abschieben
Merz sieht für Syrer „keine Gründe mehr für Asyl“
04.11.2025
Kritik an Karner
Abschiebung nach Kabul „Tropfen auf heißen Stein“
21.10.2025

Besonders deutlich ist die Einschätzung zur Hauptstadt: Die Region Damaskus wird als Gebiet „ohne reales Risiko“ eingestuft, das sogar als innerstaatliche Schutzalternative für Rückkehrer infrage komme. Auch wenn das Land weiterhin als „volatil“ beschrieben wird, wird betont: Die Intensität wahlloser Gewalt sei in fast allen Gouvernements nicht mehr hoch, in Damaskus sogar äußerst gering.

Grundlage für strengere Asylentscheidungen
Damit folgt die EUAA der Linie, die Österreich bereits zuvor eingeschlagen hatte. Für Innenminister Gerhard Karner kommen die neuen Bewertungen „zur richtigen Zeit“. Sie würden „deutlich mehr Abschiebungen nach Syrien“ ermöglichen und damit „mehr Sicherheit für unsere Bevölkerung“ schaffen, so der Minister.

Zitat Icon

Das ist wichtig für eine harte und auch gerechte Asylpolitik und bringt mehr Sicherheit für unsere Bevölkerung.

Gerhard Karner

Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Weitere EU-Staaten könnten nachziehen
Mit der aktualisierten Analyse schafft die EUAA eine gemeinsame Basis, an der sich alle Mitgliedstaaten orientieren müssen. Beobachter erwarten daher, dass mehrere Länder ihre Asylpraxis anpassen und Rückführungen erleichtert werden. Für die EU bedeutet das einen der größten Kurswechsel seit Beginn des Syrienkriegs – und für Zehntausende anhängige Asylanträge eine mögliche Neubewertung.

Porträt von Hannah Neudeck
Hannah Neudeck
Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
127.615 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
125.234 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Kärnten
Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor
123.164 mal gelesen
Der Bau der Apartmentanlage ist rechtswidrig erfolgt – er soll abgerissen werden.
Mehr Innenpolitik
Neue Sicherheitslage
EU könnte bald Österreichs Syrien-Kurs folgen
Abschreckung erörtert
Friedensplan: „Konstruktives“ Gespräch in Miami
Tragweite noch unklar
Diese Epstein-Akten werden in den USA freigegeben
Putin zu Besuch
Indien: Unterstützung für Russland ungebrochen
„Position überholt“
SPÖ-Parteivorstand ist für Anerkennung Palästinas
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf