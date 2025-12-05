Bau-Panne kappte Bürgern die Internetverbindung

Kein Internet und kein Telefon – und das gleich für mehrere Tage. Was für Privatpersonen ärgerlich ist, kann für Unternehmen existenzbedrohend sein. Und genau das ist in Neumarkt passiert. Seit Montag, zehn Uhr, gingen in mehreren Geschäften an der Hauptstraße weder Kartenzahlung noch Festnetz, in der Apotheke nicht einmal das Stecken der eCard.