Tagelang kein Netz

Bau-Panne kappte Bürgern die Internetverbindung

Salzburg
05.12.2025 09:00
In der Apotheke geht das Lesegerät der eCard ohne Internet nicht.
In der Apotheke geht das Lesegerät der eCard ohne Internet nicht.(Bild: Markus Tschepp)

Eine Hauptstraße im Jahr 2025 ohne Internet? Genau das ist in Neumarkt in Salzburg passiert. Seit Montag gab es dort keine Verbindung ins World Wide Web – mit Folgen: Apotheker Wolfgang Lanner musste Rezepte händisch umschreiben, Trafikantin Corina Dander fürchtete um ihr Weihnachtsgeschäft.

Kein Internet und kein Telefon – und das gleich für mehrere Tage. Was für Privatpersonen ärgerlich ist, kann für Unternehmen existenzbedrohend sein. Und genau das ist in Neumarkt passiert. Seit Montag, zehn Uhr, gingen in mehreren Geschäften an der Hauptstraße weder Kartenzahlung noch Festnetz, in der Apotheke nicht einmal das Stecken der eCard.

Es ist unsere Hauptgeschäftszeit, sehr viele sind krank und alles steht: Bankomat, Telefon, eCard-Lesegerät. Wenn so etwas passiert, müsste A1 eigentlich sofort einen Techniker schicken.

Wolfgang Lanner

Apotheker in Neumarkt 

Bild: Markus Tschepp

„Wir müssen jeden Kunden mit Rezept zurück zum Arzt schicken, weil wir das ausgedruckt brauchen“, ist Apotheker Wolfgang Lanner beim „Krone-„Lokalaugenschein verärgert. Bankkarten funktionieren nicht. „Wir haben zum Glück viele Stammkunden, die sind da relativ kulant – sonst wäre diese Situation für mich der Super-GAU.“ Treuen Kunden bietet der Apotheker deshalb Zahlen auf Rechnung an.

Pikantes Detail am Rande: A1 hat das Monopol auf die sogenannte GINO-Box – das Lesegerät für die eCard. Deshalb müssen Gesundheitsanbieter auch A1-Kunden werden. „Wir kommen hier nicht aus“, so Lanner.

Trafikantin Corina Dander ist auf das Internet angewiesen.
Trafikantin Corina Dander ist auf das Internet angewiesen.(Bild: Markus Tschepp)

Ähnlich hart trifft es Trafikantin Corina Dander. Denn ohne Internet kann sie keine Gutscheine verkaufen – weder für Thermen noch für Online-Plattformen, die digitale Vignette geht nicht über ihren Ladentisch. „Und das ausgerechnet im Weihnachtsgeschäft“, ist sie verzweifelt.

„Auf Anfrage bei A1 habe ich nur erfahren, dass Techniker am Problem arbeiten und es noch dauern wird – quasi friss oder stirb.“ Per SMS wurde sie im Anschluss gleich dreimal benachrichtigt, dass das Problem bis 3., 4. und letztendlich 11. Dezember behoben werden dürfte. 

Gute Miene zum bösen Spiel macht Schuhhändler Thomas Umlauft.
Gute Miene zum bösen Spiel macht Schuhhändler Thomas Umlauft.(Bild: Markus Tschepp)

Vor dem Schuhkauf geht es erst zur örtlichen Bank
Im Nachbarhaus trifft der Internetausfall Schuhhändler Thomas Umlauft. „Wir müssen alle unsere Kunden zur Bank schicken“, sagt er. Zudem seien Bestellungen viel komplizierter und auch sein Laden nicht erreichbar.

A1 versicherte auf „Krone“-Anfrage, dass mit Donnerstagabend alles wieder funktionieren würde – nach dann vier Tagen Totalausfall. Die Ursache seien Brückenarbeiten der Gemeinde in Neumarkt, bei denen aus Versehen eine Leitung gekappt wurde. 

Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
