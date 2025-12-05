Warum sind so viele Ärzte frustriert, Herr Doktor?

Der Linzer Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg sowie Zahnarzt DDr. Michael Stelzl ist ein Urgestein in der Ärzteschaft. Der 58-Jährige engagierte sich schon als Turnusarzt für seine Kollegen, jetzt vertritt er in der Kurie der niedergelassenen Ärzte seine Kollegen. Er gilt als kritischer Geist und macht sich Sorgen um die derzeitigen Entwicklungen. Ein Thema ist auch die 26.000-Euro-Gage eines Funktionärs in der Ärztekammer.
„Krone“: Wie bewerten Sie die Bezüge von Kammerfunktionären wie Doktor Harald Mayer?
DDr. Michael Stelzl: Es geht nicht um die Person – dieselbe Frage stellt sich bei allen Spitzenfunktionären. Durch die Struktur der Ärztekammer entstehen automatisch Mehrfachfunktionen und entsprechende Bezüge. Das kann man kritisieren, aber man muss auch sehen, was diese Menschen leisten. Die Gehaltserhöhung von mehr als neun Prozent war unsensibel. Ich habe dagegen gestimmt, weil klar war: Wird das öffentlich, haben wir ein Problem. Genau so ist es gekommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.