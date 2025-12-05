Warum sind so viele Ärzte frustriert, Herr Doktor?

„Krone“: Wie bewerten Sie die Bezüge von Kammerfunktionären wie Doktor Harald Mayer?

DDr. Michael Stelzl: Es geht nicht um die Person – dieselbe Frage stellt sich bei allen Spitzenfunktionären. Durch die Struktur der Ärztekammer entstehen automatisch Mehrfachfunktionen und entsprechende Bezüge. Das kann man kritisieren, aber man muss auch sehen, was diese Menschen leisten. Die Gehaltserhöhung von mehr als neun Prozent war unsensibel. Ich habe dagegen gestimmt, weil klar war: Wird das öffentlich, haben wir ein Problem. Genau so ist es gekommen.