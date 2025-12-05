Vorteilswelt
„Besseres Leben“

Oprah Winfrey lobt Social-Media-Verbot für Kinder

Web
05.12.2025 09:13
Für ihre Aussagen erntete die US-Talkmasterin stürmischen Applaus. (Symbolbild)
Für ihre Aussagen erntete die US-Talkmasterin stürmischen Applaus. (Symbolbild)(Bild: AP/Gabrielle Lurie)

US-Talkmasterin Oprah Winfrey hat das ab kommenden Mittwoch geltende Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige in Australien als große Chance gelobt. „Ich glaube, Sie werden das Leben einer ganzen Generation von Kindern verändern, die dadurch ein besseres Leben führen werden“, sagte die 71-Jährige am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Sydney.

„Es gibt so viele junge Menschen, die nicht richtig kommunizieren oder sich unterhalten können, insbesondere Buben, weil sie schon früh pornografiesüchtig werden und nicht wissen, wie man jemanden nach einem Date fragt“, betonte Winfrey weiter. Ihnen fehle die Erfahrung, mit einem realen Menschen zu sprechen. Australien sei mit dem neuen Gesetz einmal mehr „ein Vorbild für den Rest der Welt“, schrieb die Zeitung „Sydney Morning Herald“.

Kinder und Jugendliche in Australien dürfen in Zukunft keine eigenen Konten mehr auf großen Social-Media-Plattformen besitzen, bis sie 16 Jahre alt werden. Betroffen sind unter anderem Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook und YouTube.

Die Regierung will junge Menschen damit vor Risiken wie Cyber-Mobbing schützen, ihnen aber nach eigenen Angaben auch eine echte Kindheit zurückgeben. Bei Verstößen drohen den Plattformen hohe Bußgelder von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (27,9 Millionen Euro).

