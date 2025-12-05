Oprah Winfrey lobt Social-Media-Verbot für Kinder

„Es gibt so viele junge Menschen, die nicht richtig kommunizieren oder sich unterhalten können, insbesondere Buben, weil sie schon früh pornografiesüchtig werden und nicht wissen, wie man jemanden nach einem Date fragt“, betonte Winfrey weiter. Ihnen fehle die Erfahrung, mit einem realen Menschen zu sprechen. Australien sei mit dem neuen Gesetz einmal mehr „ein Vorbild für den Rest der Welt“, schrieb die Zeitung „Sydney Morning Herald“.