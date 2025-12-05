Vorteilswelt
Gerade auf Babypause

Heimisches Dressur-Ass wechselt die Nation

Salzburg
05.12.2025 10:01
Diana Porsche startet künftig für Ungarn.
Diana Porsche startet künftig für Ungarn.(Bild: Alice Benes)

Knalleffekt im heimischen Pferdesport. Dressurreiterin Diana Porsche wechselt die Nation. Nach ihrer Babypause wird die 29-Jährige für Österreichs Nachbarland Ungarn an den Start gehen.

0 Kommentare

Diese Nachricht kam überraschend. Dressureiterin Diana Porsche macht gerade eine Sportpause, denn Mitte Oktober bekam sie ihr erstes Kind. Der Mutterschutz geht noch bis 1. Februar 2026, dann will die Salzburgerin wieder in den Sport zurückkehren. Dann wird sie aber nicht mehr unter österreichischer Flagge antreten, wie Porsche am Vormittag in einer Aussendung bekannt gab. 

„Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, einen neuen Weg einzuschlagen und ich werde meine Karriere künftig unter ungarischer Flagge fortsetzen. Die Unterstützung und das Vertrauen des ungarischen Verbands hat diesen Schritt ermöglicht, und ich bin stolz, ab dem Ende meines Mutterschutzes am 1. Februar 2026, für Ungarn reiten zu dürfen,“ erklärt die U25-EM-Bronzemedaillengewinnerin in ihrer Pressemitteilung.

