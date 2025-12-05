Heimisches Dressur-Ass wechselt die Nation

Diese Nachricht kam überraschend. Dressureiterin Diana Porsche macht gerade eine Sportpause, denn Mitte Oktober bekam sie ihr erstes Kind. Der Mutterschutz geht noch bis 1. Februar 2026, dann will die Salzburgerin wieder in den Sport zurückkehren. Dann wird sie aber nicht mehr unter österreichischer Flagge antreten, wie Porsche am Vormittag in einer Aussendung bekannt gab.