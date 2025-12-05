Tickets für die Koralmbahn-Premiere gewinnen

Die rund 130 Kilometer lange Koralmbahn zählt zu den größten Infrastrukturprojekten Europas. Sie bildet das Herzstück der neuen Südstrecke und ist Teil des Baltisch-Adriatischen Korridors. Mittendrin: der spektakuläre Koralmtunnel, fast 33 Kilometer lang, ein Bauwerk der Superlative. Dazu kommen 23 neue Bahnhöfe und Haltestellen, mehr als 100 Brücken und zahlreiche Tunnelanlagen. Das Ergebnis: eine Hochleistungsstrecke, die Reisen künftig in nur 41 Minuten zwischen den beiden Landeshauptstädten möglich macht.