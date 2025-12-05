Vorteilswelt
Mitmachen & gewinnen

Tickets für die Koralmbahn-Premiere gewinnen

Gewinnspiele
05.12.2025 09:00
In wenigen Tagen fahren die ersten Personenzüge durch den Koralmtunnel.
In wenigen Tagen fahren die ersten Personenzüge durch den Koralmtunnel.(Bild: ÖBB)

Der 12. Dezember wird ein historischer Tag für die Steiermark und Kärnten: Die neue Koralmbahn wird eröffnet – und verbindet die beiden Bundesländer so eng wie nie zuvor. Künftig rauscht man in unter 45 Minuten von Klagenfurt nach Graz oder umgekehrt. Für die Premierenfahrt reisen hochrangige Gäste aus Politik & Wirtschaft an – und Sie können live dabei sein!

0 Kommentare

Die rund 130 Kilometer lange Koralmbahn zählt zu den größten Infrastrukturprojekten Europas. Sie bildet das Herzstück der neuen Südstrecke und ist Teil des Baltisch-Adriatischen Korridors. Mittendrin: der spektakuläre Koralmtunnel, fast 33 Kilometer lang, ein Bauwerk der Superlative. Dazu kommen 23 neue Bahnhöfe und Haltestellen, mehr als 100 Brücken und zahlreiche Tunnelanlagen. Das Ergebnis: eine Hochleistungsstrecke, die Reisen künftig in nur 41 Minuten zwischen den beiden Landeshauptstädten möglich macht.

Einblick in den Koralmtunnel, den sechstlängsten Eisenbahntunnel der Welt.
Einblick in den Koralmtunnel, den sechstlängsten Eisenbahntunnel der Welt.(Bild: Christian Jauschowetz)

Nach 26 Jahren Bauzeit ist es nun so weit: Die Strecke wird eröffnet. Und zur großen Feier stellen sich nicht nur Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Christian Stocker ein, sondern auch weitere Regierungsvertreter. Bereits um 11 Uhr startet die erste offizielle Fahrt und dank der „Krone“ können Sie live dabei sein.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Premierenfahrt auf der neuen Koralmstrecke von Graz nach Klagenfurt am 12. Dezember um 11:00 Uhr 5x2 Tickets. Seien Sie dabei bei dieser historischen Fahrt und fahren Sie als einer der ersten Menschen in Österreich auf der neuen Koralmbahn. Die Rückfahrt aus Klagenfurt erfolgt um 13:15 Teilnahmeschluss ist der 9.12, 09:00 Uhr

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Porträt von krone.at
krone.at
