Mindestpensionist bestohlen: „Einkaufsgeld weg!“

Bemerkt, wie jemand in Tasche greift

„Plötzlich habe ich bemerkt, wie mir jemand in die Tasche greift und mein Geld herauszieht“, so der fassungslose Pensionist. Er habe sofort um Hilfe gerufen und einen Krawall gemacht, aber vergebens: „Der Mann ist gleich über die andere Rolltreppe wieder nach unten zu den Straßenbahnen gelaufen und mit meinem Bargeld verschwunden. Ich habe ihn dort nicht mehr gesehen“, ist der Linzer mit dem schwäbischen Akzent zermürbt.