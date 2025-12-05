Sternschnuppen-Regen der Geminiden startet

Heuer bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde

Die Aktivität der Geminiden hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht, heuer werden es Experten zufolge rund 150 sein. Die Geminiden sind besonders eindrucksvoll, weil sie viele helle, typischerweise gelblich-weiß leuchtende Meteore hervorbringen, die sich im Gegensatz zu anderen Meteoren auch recht gut in den Abendstunden beobachten lassen.