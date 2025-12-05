Vorteilswelt
Tochter beschert Boris Becker schlaflose Nächte

Society International
05.12.2025 09:20
Boris Becker und seine Lilian freuten sich Ende November über die Geburt von Tochter Zoë ...
Boris Becker und seine Lilian freuten sich Ende November über die Geburt von Tochter Zoë Vittoria. Zum Ausschlafen ist der Ex-Tennisstar seitdem aber nicht gekommen.(Bild: APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER)

Boris Becker bekommt nach der Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria laut eigenen Worten nicht viel Schlaf. „Die Nächte sind unterbrochen. Es ist teilweise laut“, sagte 58-Jährige in der RTL-Sendung „2025! Menschen, Bilder, Emotionen“. 

Zum Glück übernehme seine Frau Lilian die Nächte, er mache den Morgen oder den Abend. „Und deswegen schlafe ich heute über Nacht im Hotel – und zwar durch“, sagte Becker.

Fünfter Nachwuchs für Becker
Er war im November zum fünften Mal Vater geworden. Seine Tochter wurde nach Angaben seines Anwalts in Mailand geboren. Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind.

Auf Instagram machte Boris Becker mit diesem Foto die Geburt seiner Tochter öffentlich:

Das Paar lebt inzwischen in Italien. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt, im September 2024 folgte die Hochzeit.

Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara Becker stammen Beckers Söhne Noah (31) und Elias (26), aus der Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus (15) hervor. Außerdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna (25).

