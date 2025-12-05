Tochter beschert Boris Becker schlaflose Nächte

Fünfter Nachwuchs für Becker

Er war im November zum fünften Mal Vater geworden. Seine Tochter wurde nach Angaben seines Anwalts in Mailand geboren. Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind.