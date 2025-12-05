„Mit einem Sieg im Grazer Derby bist du der Held!“

LIVE: Wer gibt im ersten Training den Ton an?
Der GAK jagt am Sonntag gegen Sturm den ersten Sieg im Grazer Derby seit mehr als 19 Jahren, Kapitän Daniel Maderner erzählte der „Krone“, was so ein Stadtduell so besonders macht, wie für ihn die Favoritenrolle verteilt ist und über das Gefühl, von Tausenden Menschen ausgepfiffen zu werden.
Das erste Grazer Derby der Saison ging ja bekanntlich am 30. August mit 3:0 an Sturm. „Was mehr geschmerzt hat, war, was danach passiert ist – da kam dann das 0:3 bei BW Linz. Sturm hat uns richtig wehgetan“, denkt GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer zurück. „Damals habe ich leider unterschätzt, wie sehr diese Niederlage uns wehgetan hat. Das wird uns aber sicher nicht noch einmal so passieren!“
