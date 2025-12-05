„Mit einem Sieg im Grazer Derby bist du der Held!“

Das erste Grazer Derby der Saison ging ja bekanntlich am 30. August mit 3:0 an Sturm. „Was mehr geschmerzt hat, war, was danach passiert ist – da kam dann das 0:3 bei BW Linz. Sturm hat uns richtig wehgetan“, denkt GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer zurück. „Damals habe ich leider unterschätzt, wie sehr diese Niederlage uns wehgetan hat. Das wird uns aber sicher nicht noch einmal so passieren!“