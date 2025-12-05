Fahrzeugpanne endet für 45-jährigen Lenker tödlich

Als ein Pkw-Lenker (45) mit seinem Beifahrer das Fahrzeug mit einer Panne von der L307 bei Halbturn (Burgenland) schieben wollte, krachte eine 20-Jährige in das Auto. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Kurz nach 18 Uhr waren zwei ungarische Staatsbürger von Halbturn kommend in Richtung Andau unterwegs, als sie wegen einer Panne auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Daraufhin versuchten die Männer, das Fahrzeug gemeinsam an den angrenzenden Acker zu schieben.
Mann und Fahrzeug in Acker geschleudert
Eine 20-jährige Lenkerin dürfte den Pkw übersehen haben, es kam zur Kollision. Der 45-jährige Fahrer und sein Wagen wurden dabei in den Acker geschleudert.
Keine Überlebenschance
Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der 45-Jährige noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Spital nach Eisenstadt gebracht.
Die Freiwillige Feuerwehr Halbturn und Frauenkirchen war mit 25 Einsatzkräften und einem Kranwagen vor Ort. Nach gut zwei Stunden konnte die Sperre auf der L307 aufgehoben werden.
