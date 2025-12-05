Tankstellenbetreiber hat 190 Mio. Euro Schulden

Zwei Unternehmen sind insolvent

Die Julius Stiglechner GmbH ist die Kerngesellschaft der Stiglechner-Gruppe. Neben dem Betreiben der Tankstellen gehört auch der Handel mit Treibstoffen, Ölen, Fetten, Kaltreinigern und Frostschutzmitteln zum Geschäft. Die Passiva belaufen sich laut KSV1870 auf rund 166 Millionen Euro. 46 Millionen Euro davon sind besichert – das heißt, für diese Summe gibt es für die Gläubiger einen Gegenwert, etwa durch ein Grundstück.