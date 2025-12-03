Fest im Zeichen von Mut, Haltung, Unabhängigkeit

Vorteilswelt
Tirol
03.12.2025 18:01
Hoher Besuch bei der „Krone“-Schlagzeilenbuch-Präsentation: VP-Landeshauptmann Anton Mattle und ...
Hoher Besuch bei der „Krone“-Schlagzeilenbuch-Präsentation: VP-Landeshauptmann Anton Mattle und sein roter Vize Philip Wohlgemuth mit „Krone“-Chefredakteur Claus Meinert (li.) sowie Jasmin Steiner, Chefin vom Dienst der „Tiroler Krone“(Bild: Christof Birbaumer)

Die „Tiroler Krone“ lud Dienstagabend zur Präsentation des „Schlagzeilenbuch 2025“ in den VIP-Club des Tivoli-Stadions in Innsbruck. Knapp 200 Gäste kamen. Grußbotschaften per Video gab es unter anderem von Florian Silbereisen.

0 Kommentare

Welches Ereignis ist eine Schlagzeile wert? Der historische Durchschlag im Brenner Basistunnel am 18. September war so ein Anlass. „Nord- und Südtirol durch den Brenner Basistunnel wieder vereint“, lautete die Schlagzeile in der „Krone“.

Georg Dornauer (li.) kam mit Partnerin Eva Schütz (2.v.li.) und unterhielt sich prächtig mit ...
Georg Dornauer (li.) kam mit Partnerin Eva Schütz (2.v.li.) und unterhielt sich prächtig mit Ernst und Bernadette Lorenzi.(Bild: Christof Birbaumer)
Unsere E-Bike-Profis Franz Posch und Toni Silberberger, die die „Krone“-Leser mit Tipps ...
Unsere E-Bike-Profis Franz Posch und Toni Silberberger, die die „Krone“-Leser mit Tipps versorgen.(Bild: Christof Birbaumer)
Redakteur Peter Freiberger, Patrick Nairz und Ekkehard Wimmer (v. li.).
Redakteur Peter Freiberger, Patrick Nairz und Ekkehard Wimmer (v. li.).(Bild: Johanna Birbaumer)
Florian Silbereisen schickte einen Gruße per Video.
Florian Silbereisen schickte einen Gruße per Video.(Bild: Johanna Birbaumer)

Unvergessliche Momente wie dieser sind im eben erschienen „Schlagzeilenbuch 2025“ der Kronen Zeitung nachzulesen. Die Chronik eines bewegten Jahres mit Jahrhundertprojekten, Skandalen, menschlichen Tragödien, großen sportlichen Erfolgen und so manchem kleinen Wunder.

Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler (li.) und Landesrätin Astrid Mair mit Markus ...
Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler (li.) und Landesrätin Astrid Mair mit Markus Gassler, Chef vom Dienst der „Tiroler Krone“.(Bild: Johanna Birbaumer)
Markus Siedl (Sillpark) und „Krone“- Verkaufschef Wofgang Kos (re.).
Markus Siedl (Sillpark) und „Krone“- Verkaufschef Wofgang Kos (re.).(Bild: Recka Hammann)
Wacker-Präsident Johannes Rauch (Mitte) und Eishockey-Urgestein HCI-Boss Günther Hanschitz (li.) ...
Wacker-Präsident Johannes Rauch (Mitte) und Eishockey-Urgestein HCI-Boss Günther Hanschitz (li.) mit „Krone“-Sportchef Peter Moizi, der auch ein super Stimmenimitator ist.(Bild: Christof Birbaumer)
Kultur pur: Volksschauspiele-Chef Gregor Bloéb mit Bernadette Abendstein und Hakon Hirzenberger ...
Kultur pur: Volksschauspiele-Chef Gregor Bloéb mit Bernadette Abendstein und Hakon Hirzenberger (Steudltenn).(Bild: Christof Birbaumer)

Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und öffentlichem Leben
Im VIP-Club des Tivoli-Stadions in Innsbruck wurde Dienstagabend fleißig im „Schlagzeilenbuch 2025“ geblättert. Die „Tiroler Krone“ hatte zur Präsentation geladen – und knapp 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und öffentlichem Leben waren gekommen und feierten ein Fest im Zeichen von Mut, Haltung und Unabhängigkeit – dem bekannten Leitsatz der Kronen Zeitung. Und von Florian Silbereisen gab es eine tolle Videobotschaft für die Besucher.

Christoph Wein-Morandell, Andreas Moser („Krone“), Armin Kuen (O&K), Stefan Leitner (Ski Juwel ...
Christoph Wein-Morandell, Andreas Moser („Krone“), Armin Kuen (O&K), Stefan Leitner (Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau)(Bild: Johanna Birbaumer)
LHStv. Philip Wohlgemuth (li.), LA Elisabeth Fleischanderl und Erwin Zangerl.
LHStv. Philip Wohlgemuth (li.), LA Elisabeth Fleischanderl und Erwin Zangerl.(Bild: Johanna Birbaumer)
Julia Klingenschmid mit Hansjörg Mayr (Mitte) und Stefan Eder.
Julia Klingenschmid mit Hansjörg Mayr (Mitte) und Stefan Eder.(Bild: Christof Birbaumer)
Dr. Thomas Müller, Red. Claudia Thurner, Dr. Janette Müller und Herbert Peer (v. li.).
Dr. Thomas Müller, Red. Claudia Thurner, Dr. Janette Müller und Herbert Peer (v. li.).(Bild: Christof Birbaumer)
Redakteurin Nicole Greiderer (li.) überreichte das Schlagzeilenbuch an Bildungs-LR Cornelia ...
Redakteurin Nicole Greiderer (li.) überreichte das Schlagzeilenbuch an Bildungs-LR Cornelia Hagele und „Krone“- Schulratgeber Manfred Jordan.(Bild: Johanna Birbaumer)
FC Wacker Trainer Sebastian Siller mit Matthias Schipflinger (Olympiaworld), Ex-ÖSV-Präsident ...
FC Wacker Trainer Sebastian Siller mit Matthias Schipflinger (Olympiaworld), Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel und Redakteur Gernot Gsellmann (v. li.).(Bild: Christof Birbaumer)

„Zusammenhalt“ weiteres wichtiges Schlagwort
„Zusammenhalt“, fügten LH Anton Mattle und Vize Philip Wohlgemuth ein weiteres wichtiges Schlagwort hinzu und erinnerten etwa an die Unwetterkatastrophe im Gschnitztal, von der auch die Familie von Ex-Skirennläufer Manfred Pranger betroffen war. Mit seinem Bruder, dem Gschnitzer Bürgermeister Andreas Pranger, schilderte der Slalom-Weltmeister den Gästen, was Zusammenhalt möglich macht: „Die Menschen im Tal schauen wieder optimistisch in die Zukunft.“

Grünen-Chef Gebi Mair, NEOS-Landesobfrau Birgit Obermüller, LA Petra Wohlfahrtstätter (Grüne) ...
Grünen-Chef Gebi Mair, NEOS-Landesobfrau Birgit Obermüller, LA Petra Wohlfahrtstätter (Grüne) und Stefan Kröll, Geschäftsführer der ProMedia Kommunikation (v.li.).(Bild: Johanna Birbaumer)
Wolfgang Ilmer (Verkaufsberater Porsche), Peter Ensfellner (Porsche Zentrum), Michael Mayr (Ford ...
Wolfgang Ilmer (Verkaufsberater Porsche), Peter Ensfellner (Porsche Zentrum), Michael Mayr (Ford Autopark) und Christoph Erlmoser (Porsche Interauto PIA, von links).(Bild: Recka Hammann)
Bernhard und Angelika Füruter (Pitztaler Gletscherbahn) mit Christian Steinlechner ...
Bernhard und Angelika Füruter (Pitztaler Gletscherbahn) mit Christian Steinlechner („Krone“-Verkauf, v. li.).(Bild: Recka Hammann)

Optimismus für die Zukunft
Optimismus wurde an dem Abend im Gespräch mit „Tiroler Krone“-Chefredakteur Claus Meinert und Chefin vom Dienst Jasmin Steiner von vielen auf der Bühne versprüht. Und „Krone“-Sportchef Peter Moizi erinnerte an den Wert von Journalismus, der bei den Menschen vor Ort ist: „Das wird künstliche Intelligenz nie leisten können.“

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
