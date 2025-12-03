Fest im Zeichen von Mut, Haltung, Unabhängigkeit

Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und öffentlichem Leben

Im VIP-Club des Tivoli-Stadions in Innsbruck wurde Dienstagabend fleißig im „Schlagzeilenbuch 2025“ geblättert. Die „Tiroler Krone“ hatte zur Präsentation geladen – und knapp 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und öffentlichem Leben waren gekommen und feierten ein Fest im Zeichen von Mut, Haltung und Unabhängigkeit – dem bekannten Leitsatz der Kronen Zeitung. Und von Florian Silbereisen gab es eine tolle Videobotschaft für die Besucher.