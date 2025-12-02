Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich

Die FPÖ halte ihm zufolge an den Verhandlungen mit der ÖVP beim Billigstromgesetz fest. „Es war bislang leider so, dass die ÖVP in diesen Gesprächen immer nur Überschriften vorgelegt hat, während die FPÖ-Verhandler mit detaillierten Vorschlägen zu den Terminen erschienen sind. Nur weil ein Gesetz nun den Namen ,Billigstromgesetz‘ erhalten hat, ist es noch keines. Die Überschrift alleine lässt die Strompreise nicht sinken.“