So viel kostet Sie heuer Ihr Weihnachtsessen

Die Inflation will in Österreich einfach nicht auf ein akzeptables Maß fallen. Das merken Konsumenten vor allem bei Einkäufen in Supermärkten. Gerade zu Weihnachten will man seinen Lieben aber ein ordentliches Festmahl gönnen. Krone+ hat sich angesehen, wie sehr die Preise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.