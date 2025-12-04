„Der Anspruch, den wir in Österreich haben müssen“

Kriechmayr bewies indes mit Platz zwei zum Speed-Auftakt in Copper seine Frühform. Im gestrigen Abschlusstraining wurde er bei dichtem Schneefall Vierter, 27 Hundertstel hinter Cameron Alexander: „Das Tempo im Rennen wird viel schneller – da darf man nicht zu rund, aber auch nicht zu gerade werden. Eine Callenge“, so „Vinc“, der sich auf die verkürzte Abfahrt auf der „Birds of Prey“, die bereits heute (19 Uhr, MEZ) steigt, freut: „Wir sind froh, dass wir überhaupt ein Rennen haben – auch wenn der untere Teil abgeht.“