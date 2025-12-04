Leopold Querfeld beschert Neuer bittere Premiere

Zwar durfte Neuer am Mittwochabend einen 3:2-Sieg gegen Union Berlin und damit verbunden den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals bejubeln, der Triumph hatte jedoch einen Schönheitsfehler: Gleich zweimal musste sich der Goalie-Routinier im Penalty-Duell geschlagen geben. Das passierte dem 39-Jährigen in den 905 Profispielen davor kein einziges Mal.