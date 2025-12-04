Leopold Querfeld beschert Neuer bittere Premiere

Zum ersten Mal in seiner Karriere hat Manuel Neuer zwei Elfmetertore in einem Spiel (reguläre Spielzeit) kassiert. Der Übeltäter: ÖFB-Legionär Leopold Querfeld.
Zwar durfte Neuer am Mittwochabend einen 3:2-Sieg gegen Union Berlin und damit verbunden den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals bejubeln, der Triumph hatte jedoch einen Schönheitsfehler: Gleich zweimal musste sich der Goalie-Routinier im Penalty-Duell geschlagen geben. Das passierte dem 39-Jährigen in den 905 Profispielen davor kein einziges Mal.
Doppelpack für ÖFB-Legionär
In der 40. Minute hatte Querfeld auf 1:2 aus Sicht der Hauptstädter verkürzen können, der Wiener netzte den Ball souverän unten links ein. Und auch in der zweiten Halbzeit stach der 21-Jährige zu, lässig schoss Querfeld den Ball in die gleiche Ecke – 2:3.
Zwar sollte der erneute Anschlusstreffer das letzte Tor des Abends bleiben, die Neuer-Premiere kann dem Union-Verteidiger dennoch niemand mehr nehmen ...
