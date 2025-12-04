Was „Weichei“ Norris zum Titelfavoriten formte

Zwölf Punkte Vorsprung vor dem Finale auf Max Verstappen. Und trotzdem scheint es, als hätte Lando Norris vor dem Grand Prix in Abu Dhabi an diesem Sonntag den größten Druck. Kann er damit umgehen? Die Meinungen sind geteilt. Dabei hat sich der Brite vom „Weichei“ zum Titelfavoriten gemausert...
„Eigentlich bin ich schon ein Verstappen-Fan, er hat heuer so eine unglaubliche Leistung gezeigt“, verrät Formel-1-Legende Gerhard Berger der „Krone“, „ich würde mich aber auch für Oscar Piastri freuen. Und auch für Lando Norris, der ist netter Kerl.“ Nett. Das ist im „Haifischbecken“ Formel 1 oft kein Vorteil.
