Year in Search: Danach haben wir 2025 gegoogelt

„Amoklauf Graz“ wurde nach dem Attentat auf ein steirisches Gymnasium zum hiesigen Google-Suchbegriff des Jahres. Allerdings dominierten auch andere Negativschlagzeilen die Suchanfragen. In der Kategorie „Konflikte und Tragödien“ folgten auf Graz mit „Iran“ (2. Platz) und „Israel“ (3. Platz) etwa die internationalen Konfliktherde. Auch die Messerangriffe in „Villach“ (4. Platz) sowie im deutschen Aschaffenburg (9. Platz) schlugen sich in den negativen Suchtrends nieder. Der Ukrainekrieg trendete im inzwischen dritten Jahr wiederum in keiner Kategorie mehr.