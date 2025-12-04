Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Top-Suchanfragen

Year in Search: Danach haben wir 2025 gegoogelt

Web
04.12.2025 07:52
Googles „Year in Search“ verrät, wonach die Menschen in Österreich 2025 googelten.
Googles „Year in Search“ verrät, wonach die Menschen in Österreich 2025 googelten.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Tragödien wie der Grazer Amoklauf, aber auch Erklärungen zu abstrusen Memes, Elch Emil und Promis wie Skandal-Rapper Haftbefehl haben heuer etliche Österreicher zur Recherche im Internet bewegt – und es damit in die heurige Suchanfragen-Auswertung von Google geschafft. Das war das „Year in Search“. 

0 Kommentare

„Amoklauf Graz“ wurde nach dem Attentat auf ein steirisches Gymnasium zum hiesigen Google-Suchbegriff des Jahres. Allerdings dominierten auch andere Negativschlagzeilen die Suchanfragen. In der Kategorie „Konflikte und Tragödien“ folgten auf Graz mit „Iran“ (2. Platz) und „Israel“ (3. Platz) etwa die internationalen Konfliktherde. Auch die Messerangriffe in „Villach“ (4. Platz) sowie im deutschen Aschaffenburg (9. Platz) schlugen sich in den negativen Suchtrends nieder. Der Ukrainekrieg trendete im inzwischen dritten Jahr wiederum in keiner Kategorie mehr.

„Amoklauf Graz“ wurde nach dem Attentat auf ein steirisches Gymnasium zum hiesigen ...
„Amoklauf Graz“ wurde nach dem Attentat auf ein steirisches Gymnasium zum hiesigen Google-Suchbegriff des Jahres.(Bild: Imre Antal)

„Was ist mit Haftbefehls Nase passiert?“
Bei den „Was-Fragen“ könnten verwunderte Eltern einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. Denn nichts wurde so oft gefragt wie „was bedeutet tralalero tralala“ (1. Platz) und „was bedeutet six seven“ (2. Platz). In beiden Fällen handelt es sich um vermeintlich bedeutungsfreie Ausrufe, die als Memes unter Jugendlichen besonders auf Kurzvideo-Plattformen wie TikTok viral gingen.

Der zehnte Platz stellt die Frage, was „mit Haftbefehls Nase passiert“ ist. Wie in der Netflix-Dokumentation über den deutschen Gangster-Rapper suggeriert, soll er seine Nasenhöhlen durch exzessiven Kokainkonsum stark beschädigt haben.

Überhaupt dürfte „Babo – die Haftbefehl-Story“ in Österreich einen starken Eindruck hinterlassen haben. Denn der kontroverse Musiker wurde auf Google zum zweitstärksten Chronik-Thema und Platz zwei der meistgesuchten Musiker – hinter ESC-Sieger JJ. Auf dem Treppchen der Musiker folgte der durch Antisemitismus in heftige Kontroversen geratene US-Rapper Kanye West.

„Elch Emil“ belegt übrigens den ersten Chronik-Platz, nachdem das Wildtier im Sommer durch Österreich gestreift ist. Ein Kuss-Eklat mit seiner Personalchefin bei einem Coldplay-Konzert katapultierte wiederum den Tech-CEO Andy Byron auf den dritten Platz der Chronik-Themen. Bei den allgemeinen Top-Suchbegriffen meldet sich auf dem zweiten Platz außerdem das iPhone 17, das Plüschtier Labubu auf dem siebenten.

Elch Emil begeisterte Menschen vor Ort und im Netz.
Elch Emil begeisterte Menschen vor Ort und im Netz.(Bild: Imre Antal)

Promis, Sportler und Todesfälle
Österreicher des Jahres ist laut Google Sänger JJ, der zuvor erfolgreich den Song Contest zurück in die Alpenrepublik holte. Ihm folgt FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl auf dem zweiten Platz. Am dritthäufigsten wurde Tennis-Aufsteigerin Lilli Tagger gesucht – bei den internationalen Sportler-Suchergebnissen schafft sie allerdings nur Platz zwei und gibt die Top-Position an den italienischen Tennis-Konkurrenten Jannik Sinner ab.

René Benko schafft auch zwei Jahre nach der Signa-Pleite den vierten Platz unter den am meisten gegoogelten Österreichern, Karl-Heinz Grasser tauchte nach dem lang erwarteten Buwog-Urteil am fünften Platz auf.

  Für die meisten Google-Anfragen in der Kategorie „Abschiede“ sorgte der Tod von Extremsportler Felix Baumgartner, der 2012 durch den Fallschirmsprung aus der Stratosphäre internationales Aufsehen erregte. Auch ORF-Langzeitmoderator Peter Rapp (2. Platz) und Schauspieler Otto Schenk (3. Platz) sorgten nach ihrem Tod für spürbare Reaktionen auf Google.

Bei den internationalen „Abschieden“ waren zwar etliche Promis vertreten – etwa Wrestler Hulk Hogan (10. Platz), die Hollywood-Granden Gene Hackman (8. Platz) und Diane Keaton (5. Platz) sowie Rock-Ikone Ozzy Osbourne (3. Platz). Das Ableben von Papst Franziskus nahm den zweiten Platz ein. Am meisten wurde aber auch hierzulande nach Charlie Kirk gesucht. Der erzkonservative US-Aktivist wurde vor Publikum bei einer Podiumsveranstaltung erschossen.

Charlie Kirk wurde vor Publikum bei einer Podiumsveranstaltung erschossen.
Charlie Kirk wurde vor Publikum bei einer Podiumsveranstaltung erschossen.(Bild: AP/Ross D. Franklin)

Diese Politiker lagen im Trend
Im Gesamtranking schaffte es US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr nur knapp auf Platz zehn, aber setzte sich immerhin bei den internationalen Politikern als meistgesuchte Person in Österreich durch – vor FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl auf dem zweiten und der deutschen Oppositionsführerin und AfD-Chefin Alice Weidel auf dem dritten Platz.

Bundeskanzler Christian Stocker landete an vierter Stelle der Google-Politiker, sein Vorgänger Karl Nehammer an fünfter. Aus Amerika machten sich zudem New Yorks neuer Bürgermeister Zohran Mamdani (8. Platz) und Trumps Vize JD Vance (9. Platz) bemerkbar.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Joviales Interview des von einer Online-Finanzplattform finanzierten YouTube-Kanals „Sourcery“ ...
Krone Plus Logo
Kritik unerwünscht
Die Haus-und-Hof-Medien der „Big Tech“-Milliardäre
Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier ...
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“.
Österreich-Zahlen 2025
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres
Hardware für Retro-Gamer gibt es nicht nur von den großen bekannten Gaming-Riesen, sondern auch ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Vielfalt
Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware
Quantic-Dream-Neuheit
„Spellcasters Chronicles“: Betatest steht bevor
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
315.886 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
132.560 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
118.806 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1101 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
802 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Außenpolitik
So will EU-Kommission russisches Vermögen nutzen
564 mal kommentiert
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula ...
Mehr Web
Top-Suchanfragen
Year in Search: Danach haben wir 2025 gegoogelt
Krone Plus Logo
Kritik unerwünscht
Die Haus-und-Hof-Medien der „Big Tech“-Milliardäre
3. KV-Runde beendet
IT-Branche: Jetzt starten Betriebsversammlungen
Börsengang 2026?
KI-Firma Anthropic hofft auf 300-Milliarden-Rating
Millionen warten schon
Spotify Wrapped: Diese Hürde müssen User nehmen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf