Showdown über die Teilnahme Israels beim ESC

Die Abstimmung steht kurz bevor, bald wird entscheiden, ob der Song Contest in Wien mit oder ohne Israel stattfinden wird. Der ORF kann diese Entscheidung nicht alleine treffen, ORF-General und Stiftungsrat haben aber eine klare Meinung dazu.
Donnerstag und Freitag treffen sich die Chefs aller Rundfunkanstalten der EBU (Europäische Rundfunkunion) zur Jahreskonferenz in Genf. Das große Thema ist dabei die Frage, darf Israel beim Song Contest (ESC) nächstes Jahr in Wien antreten oder nicht? Seit Wochen gehen die Wogen hoch, einige Länder wie Spanien, Slowenien oder Portugal haben sich gegen eine Teilnahme ausgesprochen. Andere Länder wollen Israels Teilnahme sehr bei der 70. Ausgabe der mittlerweile größten Musikshow der Welt.
ORF-General und auch der Stiftungsrat inklusive Vorsitzendem Heinz Lederer haben viele Gespräche geführt, um die Skeptiker zu beruhigen. So wird immer betont, dass ja nicht ein Land, sondern der öffentlich-rechtliche Sender eines Landes, einen Künstler entsendet. Also nicht Israel, sondern der unabhängige Sender KAN.
Entschieden wird die Teilnahme aber nicht vom ORF alleine, sondern von allen EBU Ländern. Vorgesehen ist am Donnerstag eine Abstimmung, nämlich über neue, verschärfte ESC Regeln. Wenn die von der Mehrheit angenommen werden, dann nimmt auch KAN am ESC teil. Werden die neuen Regeln von der Mehrheit abgelehnt, dann gibt es eine zweite Abstimmung, wo dann gefragt wird, soll KAN teilnehmen oder nicht. ORF-General Roland Weißmann ist optimistisch und plädiert dafür, dass es nur eine Abstimmung geben wird.
