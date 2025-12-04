Showdown über die Teilnahme Israels beim ESC

Entschieden wird die Teilnahme aber nicht vom ORF alleine, sondern von allen EBU Ländern. Vorgesehen ist am Donnerstag eine Abstimmung, nämlich über neue, verschärfte ESC Regeln. Wenn die von der Mehrheit angenommen werden, dann nimmt auch KAN am ESC teil. Werden die neuen Regeln von der Mehrheit abgelehnt, dann gibt es eine zweite Abstimmung, wo dann gefragt wird, soll KAN teilnehmen oder nicht. ORF-General Roland Weißmann ist optimistisch und plädiert dafür, dass es nur eine Abstimmung geben wird.