Stallorder bei Finale? McLaren führt Gespräche

Papaya-Regeln oder Stallorder? McLarens Teamchef Andrea Stella hat im Vorfeld des Showdowns in Abu Dhabi Gespräche mit seinen Piloten angekündigt.
Mit Lando Norris und Oscar Piastri haben beide Fahrer die Chance, sich am Sonntag in Abu Dhabi erstmals zum Formel-1-Weltmeister zu krönen. Während es Norris in der eigenen Hand hat, am Yas Marina Circuit „nur“ Dritter werden muss, wird Piastri auf Fehler seiner Konkurrenten hoffen müssen.
Mit Max Verstappen darf nämlich noch ein weiterer Fahrer vom Titel träumen, bei einem Sieg wäre der Red-Bull-Pilot – sofern Norris nicht aufs Podium fährt – Weltmeister. McLaren wird das um jeden Preis verhindern müssen – gut möglich, dass es dafür die Hilfe Piastris bedarf.
„Wollen unseren Fahrern gegenüber fair sein“
Stella meinte dazu: „Ich denke, dass jede Entscheidung, die wir in Bezug auf die Zusammenarbeit unserer Fahrer treffen, einigen unserer Grundprinzipien folgen muss, die für unseren Ansatz grundlegend sind. Wir wollen unseren Fahrern gegenüber fair sein, wir wollen mit Integrität fahren und wir wollen so fahren, dass unsere Fahrer nicht überrascht werden. Daher wird es vor Abu Dhabi weitere Gespräche mit Lando und Oscar geben. Wir werden unseren Rennansatz bestätigen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir es respektieren werden, wenn einer der Fahrer in der Lage ist, den Titel zu holen.“
Heißt: Solange Piastri selbst noch WM-Chancen hat, wird er Norris nicht helfen müssen. „Es wird keine Entscheidung geben, die den anderen Fahrer ausschließt, wenn dieser in der Lage ist, zu gewinnen. Wir werden also sehen, wie sich die Situation entwickelt, aber ich kann definitiv sagen, dass es Gespräche geben wird und dass es eine Möglichkeit geben wird, das Rennen so zu fahren, dass das Team und die Fahrer an einem Strang ziehen, so wie wir es immer getan haben“, so Stella.
