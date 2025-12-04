Stallorder bei Finale? McLaren führt Gespräche

„Wollen unseren Fahrern gegenüber fair sein“

Stella meinte dazu: „Ich denke, dass jede Entscheidung, die wir in Bezug auf die Zusammenarbeit unserer Fahrer treffen, einigen unserer Grundprinzipien folgen muss, die für unseren Ansatz grundlegend sind. Wir wollen unseren Fahrern gegenüber fair sein, wir wollen mit Integrität fahren und wir wollen so fahren, dass unsere Fahrer nicht überrascht werden. Daher wird es vor Abu Dhabi weitere Gespräche mit Lando und Oscar geben. Wir werden unseren Rennansatz bestätigen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir es respektieren werden, wenn einer der Fahrer in der Lage ist, den Titel zu holen.“